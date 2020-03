L’AJNFL ratifie la nouvelle convention collective; la saison passera à 17 matchs

NEW YORK — L’Association des joueurs de la NFL a approuvé la nouvelle convention collective de la ligue, ce qui signifie que la saison passera bientôt à 17 matchs.

De plus, les salaires des joueurs seront haussés, les effectifs seront plus étoffés et les fonds de pension pour les ex-joueurs et ceux actuels seront plus généreux.

L’entente, qui arrivera à échéance en 2030, a été ratifiée par les 32 propriétaires de la NFL le mois dernier. Les membres de l’Association des joueurs ont analysé la proposition de 439 pages la semaine dernière et soumis leur vote, après que son comité exécutif l’eut refusée à six contre cinq. Cependant, les représentants des joueurs l’ont acceptée à 17 contre 14, l’un d’entre eux choisissant de s’abstenir.

De toute évidence, de nombreux joueurs étaient opposés à cette proposition d’entente. Plusieurs joueurs étoiles, dont Aaron Rodgers, Russell Wilson, J.J. Watt et Todd Gurley l’ont publiquement critiquée. Au total, parmi les 2500 membres du syndicat des joueurs, le scrutin a été remporté 1019-959 par le camp en faveur de l’entente.

Pour accepter l’offre, il suffisait d’obtenir la majorité. Les résultats ont été dévoilés dimanche.

«Nous nous réjouissons que les joueurs aient voté en faveur de la ratification de la proposition de nouvelle convention collective, qui sera plus généreuse pour tous les joueurs actuels et ceux à la retraite, qui offrira plus d’emplois, qui assurera l’amélioration de la sécurité des joueurs et qui offrira plus de matchs, de meilleure qualité, à nos partisans», a déclaré le commissaire de la NFL Roger Goodell par voie de communiqué.

«Nous apprécions les efforts continus des membres du comité exécutif de la NFL et des représentants de l’AJNFL, qui ont travaillé sans relâche depuis un an afin de maintenir des négociations rigoureuses, de bonne foi, pour en arriver à cette entente complète et révolutionnaire», a-t-il ajouté.

La saison 2020 de la NFL commencera officiellement le 18 mars, avec l’ouverture du marché des joueurs autonomes et de celui des transactions.

Le calendrier de 17 matchs ne sera pas adopté avant la saison 2021. La logistique pour un nombre impair de matchs — il faudra des matchs en lieu neutre, ou encore déterminer quelles équipes obtiendront neuf matchs à domicile — sera clarifiée d’ici là.

La prolongation de la saison n’était pas un enjeu pour les joueurs en 2011, lorsqu’ils ont conclu l’entente actuelle de 10 ans après plus de quatre mois et demi de lock-out. Mais les gains qu’ils ont fait dans ce nouveau contrat de travail «afin d’obtenir une plus imposante part des revenus de la ligue» a fait pencher la balance en faveur d’un accord, a déclaré le président sortant de l’AJNFL Eric Winston.

Parmi les gains enregistrés par l’AJNFL:

— Une augmentation de 47 pour cent des revenus de la ligue sera attribuée aux joueurs, et ce pourcentage fluctuera en fonction de la longueur de la saison.

— Une réduction du calendrier préparatoire, qui passera de quatre à trois matchs. Les congés seront plus nombreux pendant les camps d’entraînement.

— Une amélioration des fonds de pension; des groupes de joueurs jadis exclus de la convention collective seront ajoutés.

— Deux postes de plus seront disponibles au sein de chaque équipe, faisant passer l’effectif total de 53 à 55 joueurs. C’est donc 64 postes de plus dans la ligue.

— Des équipes d’entraînement plus étoffées, et moins de règles entourant les décisions des équipes relatives à ces joueurs.

— La période de dépistage de la marijuana chez les joueurs sera plus courte; les mesures disciplinaires pour sa consommation seront moins sévères et les amendes pour des gestes répréhensibles sur le terrain seront moins importantes.

L’ajout de deux équipes en éliminatoires n’est pas un sujet qui a été abordé pendant les négociations; les propriétaires peuvent adopter cette mesure sans le consentement de l’AJNFL. Ça devrait se concrétiser cette saison, ce qui signifie que seule la meilleure équipe de chaque association obtiendra un laissez-passer pour le deuxième tour.

Puisque la paix syndicale sera respectée pendant encore une décennie, la NFL pourra maintenant se concentrer sur les négociations avec les télédiffuseurs de ses matchs. Ainsi, en prenant en compte les nouvelles entreprises de webdiffusion, les revenus de la ligue devraient augmenter considérablement, selon Winston.

The Associated Press