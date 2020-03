Le quart Ryan Tannehill fait sauter la banque chez les Titans du Tennessee

NASHVILLE — Les Titans du Tennessee ont décidé de continuer à faire confiance au quart qui les a menés à une victoire du Super Bowl, accordant une prolongation de contrat de quatre saisons et 118 millions $ US à Ryan Tannehill.

L’équipe a annoncé la nouvelle dimanche, quelques heures après que l’Association des joueurs de la NFL eut approuvé une nouvelle convention collective.

«Revivons le même parcours!» a lancé Tannehill par le biais de son compte Twitter.

Après avoir été échangé aux Titans par les Dolphins de Miami en mars dernier, Tannehill a présenté un dossier de 9-4 comme partant, et de 7-3 lors des 10 derniers matchs de la saison régulière, après que les Titans eurent décidé de laisser de côté Marcus Mariota. Tannehill a dominé la NFL avec un coefficient d’efficacité de 117,5, soit le quatrième plus haut de l’histoire de la NFL.

Tannehill a accumulé 2742 verges de gains aériens et 22 passes de touché contre six interceptions pendant la saison régulière. Il a complété 70,3 pour cent de ses passes, un record d’équipe. Il a ajouté 185 verges de gains au sol et quatre majeurs en 43 courses.

Il a aidé les Titans à atteindre le championnat de l’Association américaine pour une première fois en 17 ans, après avoir gagné des matchs éliminatoires à l’étranger contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Ravens de Baltimore. Les Titans ont finalement perdu 35-24 face aux Chiefs de Kansas City, éventuels vainqueurs du Super Bowl.

Tannehill a été invité au Pro Bowl pour une première fois en carrière et a été élu joueur ayant effectué le plus beau retour dans la NFL, selon l’AP.

Puisque les Titans se sont entendus avec Tannehill, ils peuvent maintenant accorder une prolongation de contrat au porteur de ballon vedette Derrick Henry ou encore le nommer joueur de concession et le forcer à accepter un contrat d’une saison.

Henry a dominé la NFL avec 1540 verges de gains en 303 courses et il est devenu le premier joueur de l’histoire du circuit à amasser au moins 180 verges de gains au sol lors de trois matchs consécutifs.

Les Titans ont libéré de l’espace sur leur masse salariale en libérant le secondeur Cameron Wake et le porteur de ballon Dion Lewis, jeudi, puis l’ailier rapproché Delanie Walker et le botteur Ryan Succop, vendredi. Selon le site spotrac.com, les Titans ont libéré plus de 63 millions $ sur leur masse salariale grâce à ces manoeuvres.

Le retour de Tannehill devrait aider les Titans, qui pourraient toutefois perdre les services du bloqueur Jack Conklin et du demi de coin Logan Ryan via le marché des joueurs autonomes.

Les Titans faisaient partie des équipes mentionnées dans les rumeurs entourant le quart des Patriots Tom Brady, qui pourrait devenir joueur autonome mercredi. Brady connaît bien l’entraîneur-chef actuel des Titans, Mike Vrabel, un ancien coéquipier chez les Patriots. Cependant, Brady célébrera son 43e anniversaire de naissance en août, tandis que Tannehill aura 32 ans en juillet.

Henry avait affirmé clairement sa préférence sur l’identité du quart avec lequel il souhaitait travailler lors d’une baladodiffusion le mois dernier.

«Je crois parler au nom de toute l’offensive en disant que nous nous sommes nourris de son énergie, avait affirmé Henry au sujet de Tannehill. Ryan Tannehill est notre quart. Nous avons atteint le championnat de l’Association américaine. Pourquoi ne voudrions nous pas souhaiter le retour de Ryan?»

Tannehill a été repêché par les Dolphins au huitième rang du repêchage de 2012 et il a disputé ses sept premières saisons avec cette équipe.

Il a effectué 98 départs en huit saisons dans la NFL et trois autres en éliminatoires, compilant un dossier de 51-50. Il affiche une efficacité en carrière de 89,8 et a accumulé 23 176 verges de gains, 145 passes de touché et 81 interceptions.

