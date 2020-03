Les joueurs de la LNH peuvent rentrer chez eux et s’isoler jusqu’à la fin mars

Les joueurs de la LNH ont été avisés qu’ils peuvent rentrer chez eux et doivent s’isoler jusqu’à la fin mars, ce qui suggère que la reprise des activités ne se fera pas avant plusieurs semaines.

La Ligue nationale de hockey et l’Association des joueurs de la LNH ont transmis des notes distinctes, lundi, précisant cette nouvelle directive, qui fait suite à la recommandation du CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis) en raison de la pandémie de coronavirus. Les joueurs avaient précédemment été invités à rester dans la ville de leur équipe et à attendre une directive.

Après avoir décrété une «pause» à la saison la semaine dernière, le commissaire Gary Bettman avait refusé de fixer un délai pour la reprise des activités. La décision de permettre aux joueurs de rentrer chez eux, y compris vers d’autres pays, repousse le retour le plus tôt possible au moins en mai.

«La pause durera jusqu’à ce qu’il soit approprié, prudent et sûr de reprendre la saison, a déclaré Bettman la semaine dernière. Personne ne sait combien de temps la pause peut durer. Personne, même la communauté médicale, ne peut le prédire avec certitude. Et ce que nous faisons, c’est que nous modélisons toutes les options imaginables afin que, quand il sera approprié de reprendre les activités, nous sachions quelles sont nos options et nos alternatives.»

La ligue et l’association des joueurs avaient également discuté précédemment de la possibilité que les joueurs reprennent l’entraînement dans les installations des équipes au cours de la semaine prochaine, mais ce plan a également changé. Ces installations sont actuellement fermées aux joueurs.

«Nous serons constamment en contact avec la LNH et nous réévaluerons la situation constamment, a précisé le directeur exécutif de l’AJLNH, Don Fehr, à l’Associated Press la semaine dernière. Il n’y a pas d’autre moyen de le faire. Toute date que vous choisissez sera simplement une estimation et elle a à peu près autant de chances de se concrétiser que toute autre estimation.»

La LNH a suspendu sa saison avec 189 matchs encore à disputer avant les séries éliminatoires. Bettman a déclaré qu’il restait optimiste quant à la reprise et à l’attribution de la coupe Stanley, qui n’a pas été décernée seulement deux fois depuis 1893: 1919 lors de l’épidémie de grippe espagnole et 2005 en raison d’un lock-out.

