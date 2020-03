Les athlètes canadiens trouvet que la déclaration du CIO manque d’empathie

TORONTO — Le Comité international olympique (CIO) a réitéré son plan de tenir les Jeux d’été de Tokyo tel que prévu, bien que le reste de la planète sport eut été obligée de mettre fin à ses activités.

Avec la pandémie de COVID-19 qui fait toujours rage, certains athlètes canadiens ont qualifié d’insensible le message du CIO. Dans un long message transmis sur Twitter, la hockeyeuse Hayley Wickenheiser a déclaré que personne à ce moment-ci est en mesure de dire si les Jeux seront ou devraient être annulés.

«D’affirmer qu’ils iront de l’avant tel que prévu représente une injustice pour les athlètes à l’entraînement et le public en général, a écrit Wickenheiser, sextuple olympienne membre de la Commission des athlètes du CIO. Nous devons reconnaître l’inconnu.»

Dans un communiqué publié mardi, le CIO a déclaré qu’il «demeurait engagé à tenir les Jeux olympiques 2020 de Tokyo et avec encore quatre mois avant les JO, il n’y a pas lieu de prendre de décision drastique. Toute spéculation à ce moment-ci serait contre-productive».

Comme cette pandémie de pneumonie de Wuhan continue de perturber le calendrier de qualifications olympiques, de forcer la fermeture de centres d’entraînement et de frontières partout sur le globe. Il y a plusieurs questions entourant ces Jeux qui doivent s’ouvrir le 24 juillet.

«En tant qu’athlète, je peux imaginer et ressentir de l’empathie pour leur anxiété et la tristesse qu’ils ressentent présentement, a poursuivi Wickenheiser. L’incertitude, ne pas savoir où vous allez vous entraîner demain en raison des fermetures de centres et l’annulation des épreuves de qualifications doit être terrible alors que vous vous êtes entraîné toute votre vie pour ça.

«Mais la crise est plus importante que les Jeux. (…) Je crois que le fait que le CIO affirme que les Jeux auront lieu comme prévu démontre un manque de sensibilité et est irresponsable vue l’état actuel des choses. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans les 24 prochaines heures, encore moins dans les trois prochains mois.»

Le Comité oilympique canadien (COC) a envoyé en soirée une lettre à ses athlètes, dans laquelle l’organisme dit appuyer la position du CIO et espérer que les Jeux se déroulent en juillet. «Notre espoir doit toutefois être mis en contexte», ajoute-t-il.

«Nous ne savons pas ce qui se produira dans les 24 prochaines heures et encore moins dans les quatre prochains mois, ce pour quoi nous n’avons pas besoin aujourd’hui de prendre de décision définitive à propos de tout changement aux plans sur la tenue des Jeux olympiques, lit-on dans cette lettre. Alors que nous progressons vers le 24 juillet, nous allons prendre notre décision sur la base de renseignements présentés par le CIO, l’OMS et nos experts de la santé. La santé et la sécurité de la communauté mondiale, et bien sûr celles nos athlètes seront toujours primordiales.»

Le CIO a encouragé les athlètes à poursuivre leur entraînement. C’est toutefois plus facile à dire qu’à faire. Seulement en athlétisme, les trois premières rencontres de la prestigieuse Diamond League ont été annulées, comme des compétitions aux États-Unis.

«C’est inimaginable pour l’instant de croire que nous pourrons être au sommet de notre forme à la fin de juin, comme nous le souhaitons tous, pour se tailler une place au sein cette équipe. Nous ne savons même pas s’il y aura une équipe», a souligné la spécialiste du triple saut Caroline Ehrhardt, dont le conjoint, Taylor, est décathlète.

«Bien sûr, je ne vais pas dire carrément que je souhaiterais que les Jeux soient repoussés, car cela entraînerait plusieurs répercussions. Plusieurs sont déjà qualifiés après avoir travaillé toute leur vie pour cela.

«En même temps, je ne pense pas que ce soit ridicule de dire que s’il n’y a pas de compétition d’ici aux qualifications — alors que présentement, personne ne peut s’entraîner — ce ne serait pas la chose la plus ridicule qui soit que de reporter les Jeux.»

De son côté, le coureur en fauteuil roulant Brent Lakos, 11 fois champion du monde, estime que le communiqué du CIO est plutôt juste.

«Personne ne sait ce qui va se passer à court ou moyen terme. Il nous reste du temps. Tant que c’est le cas, prévoyons le meilleur scénario et nous aviserons dans le cas contraire, a-t-il dit pas message direct sur Twitter à La Presse canadienne. Tous les athlètes sont dans la même situation. Ce n’est pas l’idéal, mais c’est juste. Les athlètes sont habitués de faire face à l’adversité et nous allons surmonter ce défi.»

Le communiqué du CIO a été publié la même journée où la Fédération japonaise de soccer a annoncé que Kozo Tashima, vice-président du Comité organisateur des Jeux de Tokyo, est atteint de la COVID-19, qui a infecté plus de 180 000 personnes à travers le monde et tué plus de 6500 personnes.

Le premier ministre japonais, Abe Shinzo, a dit qu’il voulait que le pays organise des Jeux parfaits «comme preuve que la race humaine peut triompher du coronavirus».

Le coureur Charles Philibert-Thiboutot est du même avis que Wickenheiser. Il croit que le message du CIO n’a pas été bien reçu. Philibert-Thiboutot pense avant tout aux propriétaires de petites entreprises et autres gens durement touchés.

«Ce sont ces gens qui sont vraiment affectés. Quand vous pensez à eux, à tous ceux qui seront mis à pied, et que vous voyez le CIO marteler que les Jeux auront lieu, c’est de manquer d’empathie à ce moment-ci.

«Il y a des choses bien plus importantes que cela. Et pour la santé et la sécurité de tous, je ne crois pas que ce soit très délicat de leur part. Des athlètes sont en difficultés, mais bien des gens le sont davantage que nous.»

Lori Ewing, La Presse canadienne