La plongeuse Meaghan Benfeito prend les choses une journée à la fois

MONTRÉAL — Meaghan Benfeito espérait profiter des prochaines semaines pour confirmer sa participation aux Jeux olympiques d’été de Tokyo. La pandémie de COVID-19 a sérieusement changé ses plans.

La Québécoise et tous les membres de l’équipe canadienne de plongeon sont confinés à la maison, où ils tentent de garder le moral, mais surtout, de poursuivre leur entraînement.

«Je pense que c’est important de garder le sourire, de rester motivée, de faire les entraînements à la maison, a-t-elle déclaré lors d’une téléconférence. C’est certain que c’est décevant, mais nous avons tous les outils pour nous entraîner à la maison. Il faut y aller un jour à la fois: ça peut changer demain, on ne sait jamais.»

Soignant une tendinite au coude gauche, elle tente de profiter de ce temps à l’extérieur de la piscine pour régler cette blessure. Mais aussi pour peaufiner des aspects de sa préparation qu’elle néglige parfois en temps normal.

«Je prends le temps de regarder des vidéos. Pendant la saison, je ne prends pas le temps d’analyser mes plongeons ou ceux de mes adversaires.»

«On doit regarder les bons côtés: que Meaghan puisse reposer son coude est un très bon côté, a pour sa part expliqué Mitch Geller, directeur technique à Plongeon Canada. Par ailleurs, nos athlètes apprendront beaucoup de cette situation. C’est aussi une occasion de changer la routine. Je ne dis pas que c’est la meilleure chose qui pouvait nous arriver, mais qu’il faut savoir prendre ses bons côtés.

«On tente de garder une certaine routine dans tout cela, de garder tout le monde en contact. Il faut garder sa discipline d’entraînement et savoir que les athlètes ont des choses à accomplir tous les jours. Dans le passé, nous avons toujours été en mesure de nous adapter. On fait la même chose ici: on roule avec les coups.»

Tokyo toujours en tête

Même si la planète sportive s’est mise en pause, le Comité international olympique et les divers comités nationaux martèlent constamment que les Olympiques de Tokyo seront lancés comme prévu, le 24 juillet prochain. La hockeyeuse canadienne Hayley Wickenheiser, membre de la Commission des athlètes du CIO, a sévèrement critiqué l’organisme mardi, accusant l’organisme d’un manque de sensibilité et d’irresponsabilité avec ses récents commentaires. Malgré tout, Benfeito souhaite que les JO aient toujours lieu.

«Il faut prendre une journée à la fois. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Ça peut durer encore longtemps, comme ça peut changer dans la prochaine semaine. J’aimerais ça qu’il y ait des Jeux. Il est encore trop tôt pour prendre une décision. Je prends une journée à la fois et je fais ce que j’ai à faire chaque jour. Je me concentre là-dessus au lieu de me stresser avec la tenue ou non des Jeux.»

Et elle n’est pas contre la possibilité de disputer des compétitions à huis clos.

«J’aimerais mieux faire une compétition sans personne dans les estrades que ce soit annulé carrément. Notre travail, c’est d’offrir une performance, peu importe qu’il y ait des gens ou pas dans les estrades.»

Reste tout de même un détail important pour Benfeito: elle n’est pas encore qualifiée pour Tokyo. Avec la pluie d’annulations qui ne cesse de tomber sur le monde du sport, elle pourrait manquer de résultats.

«Nous n’avons pas encore formellement décidé quoi que ce soit (sur un changement potentiel au processus de qualifications), a déclaré Geller. Nous attendons que toute l’information soit disponible. L’une des choses que nous envisageons est que la Coupe du monde (prévue du 21 au 26 avril, à Tokyo), soit reportée. Une décision devrait être prise vendredi dans ce dossier. La recommandation est qu’elle soit reportée jusqu’en juin. Si c’est le cas, ça aura un impact sur nos essais olympiques (à Windsor, du 21 au 24 mai).

«Présentement, certains de nos athlètes — Meaghan en est une — ont une longueur d’avance en ce qui a trait à une qualification. Et nos athlètes de pointe cherchent à éviter les essais nationaux. Nous devrons considérer quels seront les changements nécessaires. Nous consulterons les entraîneurs à ce sujet, mais je ne peux pas dire présentement quand ce sera fait. Ce qui se passera avec la Coupe Canada, prévue en mai, aura aussi une incidence sur la suite des choses. Peut-être que si cette compétition va de l’avant, nous pourrons utiliser des pointages de cette compétition. Nous devons absolument attendre de voir ce qui se passera avec les prochaines compétitions.»

Frédéric Daigle, La Presse canadienne