NEW YORK — Logan O’Hoppe, qui joue dans les filiales des Phillies, a reçu la nouvelle de son agent et l’a immédiatement relayée à son coéquipier Vito Friscia.

Friscia, un choix de repêchage de 40e ronde, recevrait son salaire d’entraînement de printemps, après tout.

«Il pensait que je plaisantais, a dit O’Hoppe. C’est super, je suis content pour lui.»

Le baseball majeur a annoncé jeudi que les joueurs des ligues mineures recevront des indemnités des équipes jusqu’au 8 avril, et un plan est en cours pour indemniser ces joueurs pendant la partie reportée de la saison régulière.

Ils recevront leurs indemnités – généralement de 100 à 400 $ par semaine – des équipes en une somme forfaitaire. Les paiements couvriront les indemnités dues de jeudi jusqu’à la date où les camps devaient se terminer.

La saison des ligues mineures devait commencer le 9 avril, mais elle est retardée en raison de la pandémie du coronavirus. La MLB travaille avec les équipes pour développer un plan à l’échelle de l’industrie pour compenser les joueurs pour les matches manqués.

«Nous sommes ravis de pouvoir aider ces jeunes joueurs, a déclaré le directeur général des Reds, Nick Krall. Ça va aider à les soutenir pendant un certain temps, et j’espère que nous commencerons la saison et qu’ils commenceront à recevoir plus de chèques.»

Les ligues majeures ont suspendu l’entraînement de printemps la semaine dernière. La plupart des joueurs des ligues mineures ont été invités à rentrer chez eux, y compris des joueurs du Venezuela, de la République dominicaine et d’autres pays, même s’ils pourraient avoir du mal à retourner aux États-Unis. Certains clubs ont fait des exceptions pour les joueurs étrangers et leur ont permis de rester au camp.

La MLB avait laissé aux équipes le soin de gérer leurs espoirs, laissant ces joueurs dans l’incertitude durant des semaines et des mois à venir.

Même pour les Américains, ça présentait des défis. La plupart des joueurs ne sont payés que pendant la saison, et de nombreux joueurs des mineures – surtout ceux qui n’ont pas reçu de bonus de signature lucratifs – comptaient sur les camps pour les allocations, le logement, les repas et les installations d’entraînement.

Dimanche, un joueur des ligues mineures a déclaré à l’Associated Press qu’il a dû quitter le camp avec 800 $ dans son compte bancaire, pas d’emploi de soutien et aucune idée de comment il joindrait les deux bouts jusqu’à la réouverture des camps. Le joueur a parlé sous couvert d’anonymat, craignant que son équipe ne le sanctionne pour avoir parlé en public.

O’Hoppe est retourné au domicile familial à Long Island, où il n’a pas à payer pour la nourriture et a toujours accès à un entraîneur personnel.

Friscia, également de Long Island, n’a pas eu autant de chance – il a récemment envoyé à O’Hoppe des photos de lui en train de soulever des poids dans son sous-sol.

«Je lui ai demandé ‘d’habitude tu es avec un entraîneur, non?’, a raconté O’Hoppe. Il dit:’ Je ne peux pas me le permettre, même un abonnement de base au gym est trop cher’. C’est fou: 20 $ pour lui, c’est trop cher. J’ai de la sympathie pour des gars comme lui.»

Les salaires minimums des ligues mineures varient de 290 $ par semaine en classe A à 502 $ par semaine dans le AAA, pendant les cinq mois d’une saison.

Les indemnités forfaitaires vont aux joueurs ayant des contrats des ligues mineures, mais il existe des exceptions pour les joueurs qui reçoivent actuellement un logement, de la nourriture ou d’autres services des équipes; ceux qui ne participent pas ou ne s’attendent pas à participer aux camps; et les joueurs avec des contrats de ligue mineure qui étaient à un camp des grandes ligues le 13 mars et qui ont eu au moins une journée de service dans le baseball majeur en 2019. Ce dernier groupe reçoit une allocation hebdomadaire de 1 100 $ jusqu’au 9 avril, venant de l’Association des joueurs.

