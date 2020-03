Le Canada refuse d’aller aux Jeux olympique à Tokyo à moins d’un report

Le Canada n’enverra pas d’équipe aux Jeux olympiques de Tokyo à moins qu’il ne soit reporté d’un an.

Le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien (CPC), appuyés par leurs commissions des athlètes, leurs organismes nationaux de sport (ONS) et par le gouvernement du Canada, ont annoncé cette décision difficile dans un communiqué, dimanche soir.

Cette déclaration du COC survient en plein coeur des critiques visant la réponse du Comité international olympique à la pandémie de la COVID-19.

Le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré plus tôt dimanche qu’il se donnait une fenêtre de quatre semaines pour déterminer le sort des Jeux et que l’organisme envisageait des options, y compris un report.

«Le COC et le CPC lancent un appel d’urgence au CIO, au CIP et à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de reporter les Jeux d’un an et nous leur offrons notre soutien total et notre contribution pour traverser les complexités provoquées par un report des Jeux.

«Bien que nous reconnaissions les défis liés à un tel report, rien n’est plus important que la santé et la sécurité de nos athlètes et de la communauté mondiale», peut-on lire dans le communiqué.

Le COC ajoute que «cette décision ne relève pas uniquement de la santé des athlètes, c’est une question de santé publique.

«Dans le contexte actuel de la COVID-19 et des risques qui y sont associés, il n’est pas sain pour nos athlètes ni pour la santé et la sécurité de leurs familles et de la population canadienne en général de poursuivre l’entraînement en préparation pour ces Jeux. Cela irait même à l’encontre des avis de santé publique que nous demandons à tous les Canadiens de suivre.»

Bach a prévenu, dans le communiqué du CIO, que l’annulation complète des Jeux n’était pas envisagée.

C’était la première fois depuis le début de la pandémie de la COVID-19 que le CIO avait admis qu’il envisagerait d’autres options.

La Presse canadienne