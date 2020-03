L’Australie conseille à ses athlètes de se préparer pour des JO en 2021

SYDNEY, Australie — Le Comité olympique australien conseille à ses athlètes de se préparer pour les Jeux olympiques en 2021.

Ian Chesterman, chef d’équipe australien pour Tokyo, a déclaré lundi «Il est clair que les jeux ne peuvent pas avoir lieu en juillet» en raison de la pandémie de coronavirus.

«Nos athlètes ont été exemplaires dans leur attitude positive envers l’entraînement et la préparation, mais le stress et l’incertitude ont été extrêmement difficiles pour eux, a mentionné Chesterman dans un communiqué. Ils ont également supporté le fardeau de la préoccupation de leurs pairs du monde entier.»

Le directeur général de l’AOC, Matt Carroll, a ajouté que l’Australie avait des athlètes à l’étranger et qui s’entraînaient dans des endroits centraux du pays et «avec les déplacements et autres restrictions, cela devient une situation intenable.»

John Coates, le haut responsable olympique australien qui dirige également l’équipe d’inspection du CIO pour Tokyo, est en confinement pendant 14 jours conformément à la politique gouvernementale après son retour d’Europe la semaine dernière.

Le comité exécutif du comité australien a convenu à l’unanimité lors d’une téléconférence d’urgence, lundi, «qu’une équipe australienne ne pouvait pas être réunie dans les circonstances changeantes au pays et à l’étranger» et a décidé d’informer les athlètes dès que possible.

Le Comité olympique canadien avait donné le ton, dimanche soir, en annoçant qu’il n’enverra pas d’athlètes aux Jeux de Tokyo à moins qu’ils ne soient reportés d’un an.

Dimanche, le Comité international olympique a confirmé pour la première fois qu’il envisageait un report, une décision qui pourrait prendre des semaines. Les Jeux de Tokyo devraient commencer le 24 juillet.

Jusqu’à la fin de la semaine dernière, le comité australien soutenait la volonté du CIO d’aller de l’avant comme prévu avec les jeux, mais il y a eu depuis de vives réactions de la part des athlètes et de certains sports en plus des restrictions de voyage plus sévères imposées par les gouvernements fédéral et des États australiens.

«Déplacer le plus grand événement sportif du monde, qui implique tant de sports, d’athlètes, des médias du monde, des commanditaires et le reste … n’est pas facile à faire, a déclaré Carroll. Jeudi dernier, les circonstances étaient différentes d’aujourd’hui. Il y a eu des changements spectaculaires dans notre propre pays et dans le monde.»

Les fédérations australiennes de natation et d’athlétisme ont soutenu la position de l’AOC.

The Associated Press