Le Grand Prix d’Azerbaïdjan est reporté en raison de la pandémie de coronavirus

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus, retardant le début de la saison de Formule 1 jusqu’à la mi-juin au plus tôt.

Les huit premières courses de la saison 2020 ont maintenant été reportées ou annulées à cause du virus.

La prochaine course après l’Azerbaïdjan doit être présentée à Montréal, le 14 juin.

La course sur le circuit de Bakou était prévue le 7 juin, mais a été annulée après des discussions entre la Fédération internationale automobile (FIA) et le gouvernement local.

«Cela résulte directement de la pandémie mondiale de la COVID-19 en cours et est entièrement basé sur les conseils d’experts fournis par les autorités compétentes», ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

Ils ont ajouté qu’une nouvelle date de course serait annoncée plus tard dans la saison.

Des courses du championnat de Formule 1 sont organisées en Azerbaïdjan depuis 2017.

Le Grand Prix d’Australie en lever de rideau de la saison à Melbourne a été annulé quelques heures seulement avant le début de la course, le 13 mars. La course au Bahreïn, qui devait avoir lieu la semaine suivante à huis clos, et le premier Grand Prix du Vietnam le 5 avril ont ensuite été rapidement annulés. Le Grand Prix de Chine à Shanghai le 19 avril avait été reporté en février.

La semaine dernière, l’emblématique Grand Prix de Monaco a fait partie des trois courses annulées. Alors que les épreuves aux Pays-Bas et en Espagne ont été reportées, l’événement de Monaco a été rayé du calendrier pour 2020.

De plus, la pause de la mi-saison a été déplacée d’août à mars et avril, et prolongée de 14 à 21 jours consécutifs, pour faciliter la planification.

La saison devrait se terminer avec le Grand Prix d’Abou Dhabi le 29 novembre, mais pourrait être prolongée pour accueillir certaines courses reportées.

Un total de huit courses avec 12 voitures doivent être complétées pour que le championnat soit validé, a indiqué la FIA.

