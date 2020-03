NFL: feu vert à l’ajout de deux clubs lors des matches éliminatoires

La NFL envisage la normalité pour sa saison régulière et les éliminatoires, où l’on verra deux formations de plus.

Les propriétaires ont voté mardi pour ajouter un club de l’Est et un de l’Ouest, pour un total de 14 équipes dans les rencontres sans lendemain.

Une seule formation de chaque côté va passer directement au deuxième tour.

Ça donne deux matches éliminatoires de plus; via une conférence téléphonique, les propriétaires en ont attribué un chacun à CBS et NBC, mardi.

Les trois quarts des 32 propriétaires devaient approuver la nouvelle formule et le vote a été unanime, a déclaré le chef des opérations football de la ligue, Troy Vincent.

Quant à démarrer la saison le 10 septembre comme prévu, l’avocat principal de la NFL, Jeff Pash, a déclaré:

«Nous nous concentrons sur une saison normale commençant au moment prévu, jouée devant les supporters, dans nos stades habituels, et qui inclut la totalité des 16 matches en saison régulière et des éliminatoires.»

Il y a des stades en construction à Las Vegas et Los Angeles, et on anticipe des matches en Angleterre et au Mexique.

«Je m’attends à ce que les matches à l’international fassent partie de notre calendrier cette année, a ajouté Pash.

«Nous sommes optimistes. De toute évidence, nous devrons travailler en collaboration avec les autorités et la santé publique (aux États-Unis), ainsi qu’avec les gouvernements de ces autres pays, pour nous assurer qu’il est entièrement sûr de présenter des matches.»

Il y a des discussions au sujet d’interruptions potentielles, vu la pandémie du coronavirus.

La NFL prévoit par ailleurs publier son calendrier le 9 mai.

Les présidents et les propriétaires des équipes ont aussi été informés des plans actuels au sujet du repêchage, qui se tiendra du 23 au 25 avril.

Peter O’Reilly, qui supervise des événements comme le Super Bowl et le repêchage, a dit que tout est mis en oeuvre pour assurer le bon déroulement de ces journées.

O’Reilly a dit que l’espacement social sera respecté avec au plus 10 personnes ensemble, à au moins six pieds l’une de l’autre. Quiconque est malade sera tenu à l’écart.

Le commissaire Roger Goodell annoncera les choix de première ronde à partir d’un site central. Pour la télédiffusion, les bureaux des 32 équipes y seront connectés, et peut-être aussi certains domiciles de joueurs.

Avec l’annulation des événements publics prévus à Las Vegas et le repêchage se déroulant à distance, les joueurs seront probablement chez eux lorsqu’ils entendront leur nom.

Barry Wilner, The Associated Press