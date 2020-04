Une pandémie qui a mis fin à la finale au hockey, il y a plus de 100 ans

SEATTLE — Les Metropolitans de Seattle étaient à 20 minutes d’un deuxième titre de la Coupe Stanley au printemps 1919.

Le but d’Odie Cleghorn du Canadien de Montréal lors du cinquième match, au début de la troisième période, a toutefois amorcé une remontée et il n’y a pas eu de triomphe ce jour-là, ni plus tard.

La série finale de 1919 a pris une tournure sinistre à partir de là.

Cette finale est devenu connue pour avoir été annulée à cause de la pandémie de grippe espagnole, qui a rendu malade plusieurs joueurs et a causé le décès de Joe Hall, du CH.

Certains établissent des parallèles avec la pandémie de la COVID-19 et l’avenir incertain de la saison actuelle de la LNH.

«Il y a (quelques) semaines, je ne pensais pas que ça pourrait se reproduire. C’était juste une petite note de bas de page, difficile à croire, a dit l’auteur Kevin Ticen, qui a écrit sur les Metropolitains incluant dans un livre, «When It Mattered Most», à propos de la saison 1917. L’histoire se répète.»

La finale abandonnée de 1919 n’est que l’une des deux fois depuis 1893 où le trophée du championnat n’a pas été décerné. L’affrontement entre les champions de la LNH (Canadien) et de la Pacific Coast Hockey Association (Metropolitans) a été annulé avec la série à égalité.

La seule autre fois où aucun champion n’a été couronné, c’est lorsque le lock-out de 2005 a coûté toute la saison de la LNH.

La pandémie du coronavirus amène certaines personnes à se demander si 2020 sera une autre année sans un titre accordé.

La finale de 1919 incluait huit futurs membres du Panthéon, dont cinq pour Montréal.

On prévoyait un trois de cinq – avec des matchs joués en alternance selon les règles de la PCHA et celles de la LNH – mais un match supplémentaire a été ajouté après la fin de la quatrième rencontre, un match nul de 0-0, au terme de deux prolongations.

Lors du cinquième match, Seattle menait 3-0 après que Jack Walker ait marqué son deuxième but du match, en deuxième période.

Le ralliement de Montréal a commencé avec le but de Cleghorn au début de la troisième période. Newsy Lalonde a ajouté un doublé, le deuxième filet égalant le score, à 17:05 au troisième vingt. Jack McDonald, du Canadien, a signé le but vainqueur en prolongation.

«Les Métropolitains ont complètement manqué de carburant, a dit Ticen, notant que Frank Foyston était blessé, Cully Wilson s’est effondré d’épuisement, en prolongation, et que Walker a dû quitter à cause d’un patin brisé.

On l’ignorait ce soir-là, mais la grippe commençait à se propager alors que les joueurs commençaient à se préparer pour le sixième match, le 1er avril.

Cinq joueurs montréalais et l’entraîneur George Kennedy ont contracté la grippe et ont eu de la fièvre de 38,5 degrés Celsius ou plus, après le match numéro 5.

Le Canadien a tenté de faire venir des joueurs de l’équipe de Victoria, en Colombie-Britannique, mais la demande a été refusée.

Finalement, Montréal a tenté de concéder le titre à Seattle, mais les Metropolitans et la PCHA ont refusé. Hall est décédé de la grippe quatre jours après l’annulation de la série.

«Ma mère en a parlé. Je me souviens qu’elle a dit qu’il n’y avait pas eu de Coupe un an, s’est rappelée Beverly Parsons, nièce de Frank et Lester Patrick, fondateurs de la PCHA.

«Elle a dit que Frank n’accepterait pas une coupe par défaut, et que le Canadien proposait un forfait parce que beaucoup de leurs joueurs avaient la grippe. Elle a dit que ce n’était pas envisageable pour Frank. Il ne voulait pas de coupe par défaut.»

Comment et pourquoi la grippe espagnole est apparue dans la région n’est pas clair. La grippe espagnole, qui a peut-être commencé au Kansas, a coûté la vie à des dizaines de millions de personnes en trois ans.

Dans la région de Seattle, le pire était à la fin de 1918 et la ville a essentiellement fermé ses portes, d’une manière semblable à la réponse actuelle au coronavirus.

Ticen a dit qu’une théorie est que le Canadien, qui était à Vancouver pendant plusieurs jours, avant de se rendre à Seattle pour commencer la série, a peut-être contracté la grippe d’un régiment militaire canadien qui venait de rentrer après la Première Guerre mondiale. Ce n’est que plusieurs jours plus tard que les symptômes sont apparus.

«C’est juste fou, a dit Ticen. Je n’ai pas d’autre mot pour l’expliquer.»

Tim Booth, The Associated Press