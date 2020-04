Le Tour des Flandres aura lieu dimanche avec une première édition virtuelle

BRUXELLES — Course ou pas, la 104e édition du Tour des Flandres couronnera un vainqueur, dimanche.

La course belge est l’un des «monuments» du cyclisme — l’un des cinq événements d’une journée les plus prestigieux du sport. Mais le «Ronde» a été retiré du calendrier cette saison en raison de la pandémie de coronavirus. Toutes les écoles du pays ont été fermées, seule une poignée d’entreprises restent ouvertes pour les besoins essentiels et faire du vélo en grand groupe a été interdit.

Pour garder l’événement festif à l’affiche, l’organisateur tiendra une «édition de confinement» de la course dimanche, avec des coureurs professionnels s’attaquant aux ascensions punitives d’Oude Kwaremont et de Paterberg dans le confort de leur domicile, à vélo sur des rouleaux.

Le grand espoir belge sera Remco Evenepoel, l’un des cyclistes les plus prometteurs de sa génération. Evenepoel, qui a remporté cinq courses lors de sa première saison professionnelle avec l’équipe Deceuninck-Quick Step l’année dernière, fera partie des 13 coureurs professionnels participant à la course virtuelle.

«Je n’ai jamais pensé que je ferais mes débuts au ‘Monument’ de cette façon, mais c’est toujours mieux que rien, a-t-il confié. Je suppose que je suis le premier coureur de l’histoire à courir cette épreuve pour la première fois de façon virtuelle, et aussi étrange que cela puisse paraître, je suis impatient. D’après ce que j’ai compris, cela reproduira les conditions de la Flandre, donc ce devrait être un test assez difficile.»

La course, inaugurée en 1913, a été annulée pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale.

Pour que la course virtuelle de cette année se déroule, l’organisateur s’est associé au diffuseur TV Sporza et aux sociétés technologiques Bkool et Kiswe pour développer une plateforme numérique pour le parcours virtuel ainsi qu’une application de diffusion en continu qui permettra aux amateurs de suivre la course.

L’événement sera réservé aux professionnels et présentera les 32 derniers kilomètres du parcours. Sporza a déclaré que les commentaires en direct de la course seront fournis par le duo habituel de Michel Wuyts et José De Cauwer.

Outre le Tour de Flandres, quatre autres prestigieuses classiques d’une journée programmées ce mois-ci — Paris-Roubaix, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège et la Amstel Gold — ont toutes été annulées. La Strade Bianche et Milan-San Remo avaient précédemment été reportées avec le Giro d’Italie, qui devait commencer le 9 mai.

Les organisateurs du Tour de France n’ont pas encore annoncé de décision sur leur course de trois semaines, qui devrait débuter à Nice le 27 juin.

Samuel Petrequin, The Associated Press