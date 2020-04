Brady et Watt sont parmi les huit choix unanimes de l’équipe de la décennie

Tom Brady, J.J. Watt et Adrian Peterson font partie des huit choix unanimes au sein de l’équipe de la décennie 2010 dans la NFL.

Von Miller, Aaron Donald, Joe Thomas, Marshal Yanda et Justin Tucker sont les autres joueurs à figurer sur les bulletins de vote des 48 membres du comité du Temple de la renommée. Tout sauf Thomas et Yanda sont encore actifs.

L’équipe de 55 joueurs est composée uniquement d’athlètes qui ont fait partie de l’équipe d’étoiles de AP, participé à un Pro Bowl ou un choix au sein d’une équipe des chroniqueurs de football d’Amérique. Quatre des choix unanimes — Brady, Miller, Yanda et Tucker — ont remporté des Super Bowls au cours de la décennie.

«Être élu à l’unanimité est vraiment, vraiment bien, a déclaré Tucker, arrivé dans la NFL en 2012. Il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment, il est donc difficile d’être super excité par les choses qui se passent dans le monde du football, mais c’est toujours un honneur incroyable.»

Les Seahawks de Seattle comptent le plus de joueurs avec cinq: le secondeur Bobby Wagner, le demi Earl Thomas, le demi de coin Richard Sherman, le demi-offensif Marshawn Lynch et l’entraîneur Pete Carroll.

Brady est accompagné par un autre champion de la NFL, Aaron Rodgers des Packers de Green Bay, au poste de quart. Brady, qui a remporté trois de ses six victoires au Super Bowl au cours de la décennie avec les Patriots, avec une fiche globale de 141-42, a récemment quitté l’équipe de la Nouvelle-Angleterre et s’est joint aux Buccaneers de Tampa Bay comme joueur autonome. Rodgers a compilé un dossier de 112-63-2 au cours de la décennie.

Peterson, le seul joueur n’évoluant pas au poste de quart à avoir remporté le titre de joueur par excellence en 10 saisons, est accompagné de Lynch, Frank Gore et LeSean McCoy dans le champ arrière. Darren Sproles est le substitut — et l’un des spécialistes des retours de bottés de dégagement.

Calvin Johnson, éligible au Temple de la renommée l’an prochain, est rejoint par Julio Jones, Larry Fitzgerald et Antonio Brown comme receveurs. Les ailiers rapprochés sont Rob Gronkowski et Travis Kelce.

Avec Thomas, les bloqueurs sont Jason Peters, Joe Staley et Tyron Smith. Les coéquipiers de Yanda au poste de garde sont Zack Martin, Logan Mankins et Jahri Evans. Alex Mack et Maurkice Pouncey sont les centres.

Outre Watt, triple joueur défensif de l’année, la ligne défensive est formée des ailiers Calais Campbell, Cam Jordan et Julius Peppers, des plaqueurs Geno Atkins, Fletcher Cox et Ndamukong Suh.

Avec Wagner et Miller, les autres secondeurs sont Luke Kuechly, Khalil Mack, Chandler Jones et Patrick Willis.

Les trois demis de coin sont Sherman, Darrelle Revis et Patrick Peterson. Les demis de sûreté sont Earl Thomas, Eric Weddle et Eric Berry. Chris Harris fils et Tyrann Mathieu ont également été retenus pour la polyvalence.

Tucker et Stephen Gostkowski assurent les bottés de placement. Shane Lechler et Johnny Hekker s’occupent des dégagements.

Carroll et Bill Belichick sont les entraîneurs.

Barry Wilner, The Associated Press