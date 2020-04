Les Jeux du Commonwealth à Hamilton dès 2026 plutôt qu’en 2030?

La ville de Hamilton a le choix entre un peu de poésie ou un dunk.

Alors que la ville visait la présentation des Jeux du Commonwealth en 2030, on lui offre plutôt de le faire dès 2026, en raison d’un manque d’intérêt à travers le monde.

La ville de Hamilton a accueilli la première édition des Jeux du Commonwealth en 1930, alors connu sous le monde des Jeux de l’Empire britannique. Accueillir les Jeux du Commonwealth 100 ans plus tard avait une certaine symbolique pour la ville du sud de l’Ontario de 535 000 habitants.

Un groupe de dirigeants locaux assemblés sous la bannière Hamilton 100 a célébré la semaine dernière quand la Fédération des Jeux du Commonwealth et Commonwealth Sport Canada ont confirmé que Hamilton était la ville canadienne retenue pour la candidature de 2030. Puis…

«Ils ont eu une proposition à nous faire, a expliqué un membre de Hamilton 100 Lou Frapporti à La Presse canadienne. Ils nous ont demandé de songer à porter notre attention vers 2026.

«Nous n’étions pas complètement surpris par cette demande parce que nous savons depuis un certain temps qu’ils ont des ennuis à trouver une ville hôte pour 2026.»

Les Jeux du Commonwealth ont lieu tous les quatre ans et rassemblent environ 6500 athlètes et entraîneurs venant de 71 pays et participant à des sports d’été.

La dernière édition a eu lieu à Gold Coast, en Australie, en 2018. Les Jeux de 2022 auront lieu à Birmingham, en 2022.

Victoria est la dernière ville canadienne à les avoir accueillis, en 1994.

«Nous travaillons fort dans l’espoir de ramener les Jeux au Canada, a dit le chef de la direction de Commonwealth Sport Canada, Brian MacPherson. Ça fait trop longtemps que nous les avons accueillis.»

L’hôte de l’édition 2030 ne sera pas connu avant 2023. La Fédération des Jeux du Commonwealth est présentement sous pression pour trouver un hôte pour l’édition 2026.

Le regroupement Hamilton 100 travaille sur sa candidature pour 2030 avec l’appui de la ville et des gouvernements provincial et fédéral.

«Il y avait un fort effet sentimental, mais aussi une grande concentration et de nombreux engagements vers 2030», a dit Frapporti.

Le coût pour la présentation des Jeux est estimé à 1,4 milliard $ et la Ville de Hamilton s’engagerait à offrir 250 à 375 millions $.

La construction d’une piscine à l’université McMaster, trois centres multi-sports, un centre d’athlétisme et de 500 à 700 unités abordables font partie du projet.

«Nous n’allons pas retirer notre candidature pour 2030 et ce n’est pas ce qu’on nous demande», a dit Frapporti.

«Nous n’avons pas à choisir tant qu’il n’y a pas une offre pour 2026. Nous gardons 2030 comme objectif.»

Devancer le projet de quatre ans a toutefois des avantages pour Hamilton. La ville a vu ses efforts échouer pour l’obtention des Jeux de 1994, 2010 et 2014.

Le revers de 2014 a été particulièrement décevant, quand Halifax a été retenue comme candidate canadienne, simplement pour voir la capitale de la Nouvelle-Écosse se retirer de la course internationale.

Hamilton serait clairement favorite pour les Jeux de 2026. La Fédération des Jeux du Commonwealth s’attend à recevoir d’autres candidatures pour 2030, dont une de l’Australie.

«Il est possible que Hamilton perde encore», a reconnu Frapporti.

Puisque la Fédération des Jeux du Commonwealth est anxieuse de trouver une ville pour 2026, il est possible qu’elle fasse des concessions et que le coût de la présentation des Jeux soit plus faible.

«Si nous nous tournons vers 2026, nous nous attendons à ce que le budget soit plus faible que celui pour 2030, mais rien n’est clair encore», a dit Frapporti.

Ce dilemme survient également pendant la crise liée à la pandémie à la COVID-19, dont les conséquences ne sont pas toutes connues.

Donna Spencer, La Presse canadienne