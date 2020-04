Le pilote NASCAR Kyle Larson a été congédié par l’écurie Chip Ganassi Racing

CHARLOTTE, N.C. — Kyle Larson a été congédié par l’écurie Chip Ganassi Racing, mardi, 24 heures après que presque tous ses commanditaires l’eurent laissé tomber en raison de son utilisation d’un terme raciste pendant une course virtuelle en direct.

Larson, qui aurait disputer sa septième saison avec Ganassi et considéré l’un des plus attrayants pilotes autonomes de la série NASCAR il y a quelques semaines, se retrouve maintenant sans boulot à la suite d’une gaffe qui pourrait coûter plus de 10 millions $ US au pilote vedette.

«Après mûres réflexions, Chip Ganassi Racing a décidé de mettre un terme à sa relation avec le pilote Kyle Larson, a indiqué Ganassi. Comme nous l’avons déjà dit, les commentaires faits par Kyle sont offensant et inacceptables (…). Il était devenu évident qu’il s’agissait de la seule chose à faire.»

Larson s’apprêtait à profiter de l’autonomie pour la première fois de sa courte carrière et Ganassi se préparait pour une guerre de surenchère pour garder les services du pilote sur lequel il avait misé et développé comme l’une des prochaines grandes vedettes du NASCAR.

L’histoire a commencé dimanche soir, alors que Larson participait à l’une des étapes iRacing à laquelle les pilotes participent pendant l’arrêt des activités causé par la pandémie de COVID-19. Larson a semblé perde la communication avec un de ses techniciens.

En vérifiant son casque d’écoute, il a demandé à ce technicien: «Tu ne m’entends plus?», une question suivie d’un terme raciste. Le technicien visé est un Blanc.

Lundi, il a été suspendu sans salaire par Ganassi, avant d’être suspendu indéfiniment par NASCAR. Larsen, dont les grands-parents sont Japonais, a été obligé de suivre une formation de sensibilisation.

Tout ce programme est tombé à l’eau quand ses principaux commanditaires, McDonald’s et la banque Credit One, ont retiré leurs billes. Chevrolet a ensuite suspendu son partenariat. Tous ses commanditaires sauf un ont dénoncé ses propos et indiqué qu’ils mettaient fin à leurs ententes.

Ne pouvant obtenir du financement pour la voiture no 42 tant qu’elle était pilotée par Larson, la situation devenait insoutenable pour Ganassi.

«J’ai commis une erreur, dit le mot qui ne devrait jamais être dit, a déclaré Larson. Il n’y a pas d’excuse pour cela. Je n’ai pas été élevé de cette façon. C’est une chose horrible à dire. Je suis désolé pour ma famille, mes amis, mes partenaires, la communauté du NASCAR et particulièrement pour la communauté afro-américaine.

«Je comprends que les dommages ne pourront possiblement jamais être réparés et j’en assumerai les conséquences. Mais je tiens à vous faire savoir à quel point je suis désolé et que je souhaite que tout le monde soit sain et sauf dans cette période folle.»

Larson a aussi communiqué personnellement avec de nombreux commanditaires et amis pour s’excuser.

Jenna Fryer, The Associated Press