Tatar n’a pas hésité à rentrer chez lui pour passer la crise près de sa famille

MONTRÉAL — Tomas Tatar n’a pas hésité à rentrer en Europe quand il a vu la direction que prenaient les mesures liées à la gestion de la pandémie de la COVID-19.

L’attaquant du Canadien de Montréal a vite décidé de rentrer chez lui en Slovaquie avec sa copine afin qu’ils soient proches de leur famille.

«Ma mère est âgée de 65 ans et elle doit être prudente, a noté Tatar, rejoint mardi à sa résidence dans la région de Bratislava lors d’une conférence téléphonique. C’est bien d’être près si jamais quelque chose se produit.

«Nous voulions rester à Montréal aussi longtemps que possible, mais nous suivions la situation de près en Europe. Avec l’annulation des vols, nous n’étions pas certains d’être en mesure d’y retourner si nous attendions et nous ne savions pas comment la situation évoluerait là-bas. Nous avons dû prendre rapidement une décision et nous voulions être proches de nos familles.»

En date de lundi, l’Organisation mondiale de la Santé ne rapportait que 742 cas confirmés à la COVID-19 et deux décès associés au virus en Slovaquie, qui compte une population d’environ 5,5 millions de personnes.

La vie de Tatar semble toutefois ressembler à celle des partisans du Canadien, alors que le gouvernement slovaque a également demandé aux gens de rester à la maison.

«Les règles sont très similaires à celles au Canada, a indiqué Tatar. La majorité des magasins sont fermés, sauf les pharmacies et les épiceries. On recommande aussi la distanciation sociale. Les grands espaces publics sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

«Il faut se faire une nouvelle routine. Il n’y a pas grand-chose à faire, sauf rester à la maison et faire des exercices pour garder la forme.»

Malgré la fermeture des frontières au Canada pendant que le gouvernement tente de limiter la propagation du nouveau coronavirus, Tatar ne craint pas avoir trop de difficultés à revenir au pays quand, et si la LNH décide de compléter sa saison 2019-20.

«Je suis certain que si nous en sommes à un point où la LNH est prête à relancer ses activités, ça voudra dire que ce type de mesures ne sera plus en place, a insisté Tatar. Peut-être que ce sera un peu plus compliqué que si tout était normal, mais je crois qu’avec l’aide des équipes et de la ligue, les joueurs pourront revenir au Canada et aux États-Unis.»

Les trois autres joueurs européens dans la formation du Canadien au moment de l’arrêt des activités de la LNH sont aussi rentrés en Europe. Il s’agit des attaquants finlandais Joel Armia et Artturi Lehkonen et du défenseur suédois Christian Folin.

Un impact direct?

Tatar, qui est âgé de 29 ans, connaissait la meilleure campagne de sa carrière avec 61 points en 68 matchs avant que la LNH mette sa saison sur pause, le 12 mars. En fait, sa production est à la hausse depuis son arrivée chez le Canadien, avant le début de la campagne 2018-19.

Le contrat de Tatar, qui touche actuellement un salaire moyen annuel de 5,3 millions $ US, arrivera à échéance au terme de la saison 2020-21. Les répercussions des impacts économiques de la pandémie sur la LNH pourraient directement affecter Tatar, qui aurait pu commencer à négocier une prolongation de contrat à partir du 1er juillet, dans un contexte normal.

La LNH et l’Association des joueurs travaillent afin d’éviter une baisse du plafond salarial, qui est lié aux revenus. Tatar n’essaie de ne pas trop s’en faire avec ça pour l’instant.

«Tout dépendra aussi de si nous pouvons terminer ou non la saison, a-t-il rappelé. Je vais me plier à ce que la ligue et le syndicat décideront. Honnêtement, c’est ma dernière priorité présentement.

«Nous ne savons pas quelle ampleur l’impact de la crise aura sur les joueurs et la ligue.»

Tatar avait raté les trois derniers matchs du Canadien en raison d’une blessure au haut du corps quand les activités de la LNH ont été interrompues. Il s’est dit rétabli et prêt à revenir au jeu si la LNH est en mesure de compléter la saison 2019-20. Il a ajouté qu’il croyait qu’une semaine d’entraînement sur glace serait suffisante avant la relance pour permettre aux joueurs de retrouver leurs repères.

Alexis Bélanger-Champagne, La Presse canadienne