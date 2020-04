Le copropriétaire des Yankees Hank Steinbrenner est décédé à l’âge de 63 ans

NEW YORK — Hank Steinbrenner, le fils aîné de George Steinbrenner et l’un de ses quatre enfants actionnaires de contrôle des Yankees de New York, est décédé mardi à l’âge de 63 ans.

L’équipe a indiqué qu’il était décédé à sa résidence de Clearwater, en Floride, des suites d’une longue maladie.

Fumeur invétéré, Hank Steinbrenner espérait succéder à son père à titre d’actionnaire de contrôle. Il était d’ailleurs devenu le porte-parole de l’organisation en 2007 et 2008. Mais en novembre 2008, son frère Hal, de 11 ans son cadet, a été placé à la tête de l’entreprise.

George Steinbrenner est décédé en juillet 2010. Sa femme, Joan, est morte en décembre 2018.

Même si Hank en était à sa 13e saison comme partenaire et 11e comme coprésident, il ne semblait plus être impliqué de près dans le fonctionnement de l’équipe depuis quelques années. Malgré, tout, Hal assure avoir consulté Hank et leurs soeurs Jessica et Jennifer pour toutes les décisions majeures.

Né le 2 avril 1957 à Cleveland, Henry G. Steinbrenner a étudié à la Culver Military Academy, comme son père, avant de rejoindre le Central Methodist College, dans le Missouri, où il a joué au soccer.

Il était âgé de 15 ans dans son père, à la tête d’un groupe, s’est porté acquéreur des Yankees, alors propriété de CBS, en 1973. Hank a voyagé avec l’équipe pour une partie des saisons 1985 et 1986, apprenant les rudiments du métier sous la tutelle de Lou Pinella, Woody Woodward et Clyde King. Il s’est ensuite retiré du baseball pour s’occuper de l’écurie de pur-sang de son père à Ocala, en Floride.

Hank Steinbrenner a aussi été impliqué dans les industries familiales en hôtellerie et en course automobile, formant notamment Steinbrenner Racing en 2016, en compagnie de son fils George Michael Steinbrenner IV.

Il laisse dans le deuil ses filles Jacqueline et Julia, ses files George Michael IV et John, sa petite-fille Anabel, son frère et ses deux soeurs.

Ronald Blum, The Associated Press