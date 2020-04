Avant de s’écraser en mer, Roy Halladay avait consommé des amphétamines

FORT LAUDERDALE, Fla. — Le membre du Temple de la renommée du baseball Roy Halladay avait consommé des amphétamines et effectuait des acrobaties quand il a perdu le contrôle de son avion, qui s’est abîmé dans le golfe du Mexique en 2017, le tuant sur le coup, selon le rapport du Bureau national de sécurité dans les transports américain (NTSB).

La dépouille de Halladay avait des niveaux d’amphétamines dans le sang près de 10 fois supérieurs aux niveaux thérapeutiques, en plus d’une forte présence de morphine et d’un antidépresseur qui pourraient avoir altéré son jugement, alors qu’il effectuait des montées à haute altitude et des virages serrés, parfois à moins de 1,5 mètre de l’eau, lit-on dans le rapport publié mercredi au sujet de l’écrasement survenu le 7 novembre 2017, au large de la Floride.

Ces manoeuvres ont infligé une charge de près de deux fois le poids de la gravité sur l’avion, un Icon A5 que Halladay s’était procuré un mois plus tôt. Lors de sa dernière manoeuvre, Halladay a effectué une ascension et sa vitesse est descendue jusqu’à 135 km/h. L’avion a hélice a alors piqué du nez et s’est abîmé. Le rapport indique que Halladay, âgé de 40 ans, est décédé par noyade à la suite d’un traumatisme contondant causé par le choc violent.

Le rapport n’a pas indiqué de raison définitive pour l’écrasement. Elle devrait être publiée bientôt.

Terry Spencer, The Associated Press