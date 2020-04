Finchem se joint à Woods au Temple de la renommée du golf mondial

Tim Finchem, qui a accru l’influence du circuit de la PGA sur la scène mondiale et négocié des contrats télévisés qui ont plus que triplé les bourses pendant ses deux décennies comme commissaire, a été élu au Temple de la renommée mondiale du golf.

Finchem a été élu dans la catégorie des bâtisseurs et deviendra le neuvième administrateur à être intronisé, rejoignant son prédécesseur Deane Beman.

«C’est le plus grand honneur d’être élu et de me joindre aux joueurs et bâtisseurs les plus légendaires du golf au Temple de la renommée du golf mondial, s’est exprimé Finchem. Je suis particulièrement fier de me tenir aux côtés de l’un des plus grands, Tiger Woods, dans la promotion 2021 et j’ai hâte de voir ce qui sera une année passionnante à venir.»

Marion Hollins, l’une des femmes de tête du golf il y a un siècle, a également été élue dans la catégorie des bâtisseurs.

L’intronisation de Finchem dans la même promotion que Woods est de circonstance.

Woods s’est joint au circuit de la PGA en 1996 après deux ans à Stanford et sa présence a suscité beaucoup d’intérêt. En plus de signer deux victoires en sept départs, Woods a remporté le Tournoi des Maîtres à sa première tentative chez les professionnels en établissant 20 records, dont une victoire par 12 coups qui a déclenché la première vague de la «Tigermania».

Finchem en a immédiatement tiré profit.

Il était en train de négocier un nouveau contrat de télévision et les prix ont grimpé. D’autres ententes ont suivi en 2001, 2006 et 2012. Les bourses de la PGA sont passées de moins de 100 millions $ US pour les trois circuits en 1994 lorsque Finchem a été nommé commissaire à plus de 400 millions $ US pour six circuits à sa retraite à la fin de 2016.

Mais il n’est pas seulement question d’argent.

Finchem a créé le programme The First Tee peu de temps après la victoire de Woods au Tournoi des Maîtres. Revenant sur la proposition de Greg Norman d’une tournée mondiale, Finchem a proposé la série des championnats du monde de golf en 1999 qui a conduit à trois événements pour les joueurs des six principaux circuits. Il a également profité de la présence de plus en plus nombreuse de joueurs internationaux non européens — parmi lesquels Norman, Nick Price, Ernie Els, Vijay Singh — en inaugurant la Coupe des présidents en 1994.

Au cœur de son travail, le logo du circuit de la PGA est devenu reconnaissable dans le monde entier, symbole de force.

La PGA avait un circuit de développement maintenant appelé le Korn Ferry Tour et le circuit des champions pour les joueurs de 50 ans et plus. Maintenant, il a des circuits au Canada (Mackenzie Tour), en Amérique latine et en Chine.

«La vision et le leadership de Tim Finchem ont eu un impact indélébile sur le golf au cours des 25 dernières années», a déclaré Jay Monahan, que Finchem a désigné comme son successeur.

Finchem a réalisé certains de ses meilleurs coups dans des moments difficiles. Il a notamment conservé tous les commanditaires du circuit de la PGA pendant la récession de 2008 et a empêché la diminution des bourses.

Le Temple de la renommée devrait annoncer un quatrième intronisé plus tard cette semaine.

Doug Ferguson, The Associated Press