Des joueurs des 32 équipes de la LNH s’affronteront en ligne sur NHL20

NEW YORK — La Ligue nationale de hockey a décidé de transporter ses activités en ligne. Une partie du moins.

À compter du 30 avril et pour les quatre semaines suivantes, la LNH présentera des duels virtuels entre des représentants de ses 32 équipes — la nouvelle concession de Seattle a été incluse dans cet événement — disputés sur le jeu NHL20 de la compagnie EA Sports.

Ces rencontres seront présentées en partenariat avec ESL Gaming. La LNH et Electronics Arts feront un don de 100 000 $US à la fondation des Centres de prévention et de contrôles des maladies (CDC) pour la lutte à la COVID-19.

L’un des premiers duels présentés opposera les frères Brady et Matthew Tkachuk, qui représenteront respectivement les Sénateurs d’Ottawa et les Flames de Calgary. Le Canadien de Montréal sera quant à lui représenté par le tandem formé de Nick Suzuki et Victor Mete.

Les matchs hebdomadaires seront disponibles les jeudis et samedis à compter du 30 avril. Le descripteur des Kings de Los Angeles, Alex Faust, sera l’hôte de cette série, dont les premières rencontres seront présentées par le réseau NBCSN, dans le cadre de son émission ‘Hockey Happy Hour’.

La chaîne Sportsnet ONE présentera également quelques rencontres. L’ensemble des duels sera disponible sur Sportsnet.ca et Sportsnet NOW. La LNH se servira de ses plateformes Twitch, YouTube, Facebook Premiere, Twitter et NHL.com pour diffuser ces matchs.

Voici la liste de tous les joueurs de cette série:

Ducks d’Anaheim: Cam Fowler

Coyotes de l’Arizona: Conor Garland, Clayton Keller

Bruins de Boston: Jake DeBrusk, Charlie McAvoy

Sabres de Buffalo: Brandon Montour

Flames de Calgary: Noah Hanifin, Matthew Tkachuk

Hurricanes de la Caroline: Warren Foegele

Blackhawks de Chicago: Drake Caggiula, Alex DeBrincat

Blue Jackets de Columbus: Elvis Merzlikins, Zach Werenski

Avalanche du Colorado: J.T. Compher

Stars de Dallas: Stephen Johns, Jamie Oleksiak

Red Wings de Detroit: Madison Bowey, Anthony Mantha

Oilers d’Edmonton: Caleb Jones, Darnell Nurse

Panthers de la Floride: Jonathan Huberdeau

Kings de Los Angeles: Michael Amadio, Blake Lizotte

Wild du Minnesota: Devan Dubnyk, Jordan Greenway

Canadien de Montréal: Victor Mete, Nick Suzuki

Predators de Nashville: Filip Forsberg

Devils du New Jersey: Mackenzie Blackwood

Islanders de New York: Matt Martin

Rangers de New York: Chris Kreider

Sénateurs d’Ottawa: Brady Tkachuk, Chris Tierney

Flyers de Philadelphie: James van Riemsdyk

Penguins de Pittsburgh: Zach Aston-Reese, Bryan Rust

Sharks de San Jose: Evander Kane, Marcus Sorensen

Blues de St. Louis: Colton Parayko, Robert Thomas

Lightning de Tampa Bay: Tyler Johnson

Maple Leafs de Toronto: Zach Hyman

Canucks de Vancouver: Thatcher Demko, Adam Gaudette

Golden Knights de Vegas: Ryan Reaves, Alex Tuch

Capitals de Washington: Evgeny Kuznetsov

Jets de Winnipeg: Anthony Bitetto, Kyle Connor

NHL Seattle: Luke Willson, des Seahawks de Seattle, dans la NFL

La Presse canadienne