Skylar Park se prépare pour Tokyo en disputant des combats dans son sous-sol

Jae Park a renoncé à sa salle de cinéma maison dans son sous-sol il y a des années.

Le niveau inférieur de sa maison de Winnipeg est meublé de tapis roulants, de vélos, d’une machine à ramer et de tapis d’entraînement de taekwondo.

«Notre sous-sol ressemble à un gymnase et cela depuis plusieurs années», mentionne-t-il.

Sa fille Skylar Park était l’une des rares athlètes canadiennes déjà assurées de sa qualification olympique lorsque les Jeux de Tokyo ont été reportés à 2021 en raison de la pandémie de la COVID-19.

La taekwondoïste, âgée de 20 ans, n’a pas eu de mal à respecter les règles de confinement parce que ses partenaires d’entraînement sont ses frères.

Incluant le grand-père Deuk, la mère Andrea, les oncles, les tantes et les cousins, 16 membres de la famille étendue de Park ont leur ceinture noire.

«La seule qui ne l’a pas est ma grand-mère et elle dit qu’elle n’en a pas besoin, a expliqué Skylar. Je suis la troisième génération d’athlètes de taekwondo dans ma famille.

«Je ne sais pas quand tout cela a commencé, mais je me souviens toujours d’avoir dit que je voulais gagner une médaille d’or pour le Canada aux Jeux olympiques.»

Un mode de vie

Deuk a enseigné le taekwondo à l’armée américaine en Corée du Sud avant d’émigrer au Canada en 1977, lorsque Jae avait huit ans.

Jae a grandi en pratiquant le patinage de vitesse, mais il s’est également adonné au taekwondo. Lui et Deuk ont ouvert l’académie Tae Ryong Park Taekwondo en 1993.

«Le taekwondo était quelque chose que nous faisions comme un mode de vie, a précisé Jae. Si nous ne voulions pas faire de compétition, nous n’étions pas obligés, mais la majorité en a fait.»

Jae est l’entraîneur de Skylar, qui a remporté l’an dernier une médaille de bronze aux championnats du monde et une médaille d’argent aux Jeux panaméricains.

Il y a peu de partenaires féminines d’entraînement localement dans la catégorie de poids de Skylar et de son niveau.

Elle se frottait à ses jeunes frères Tae-Ku, 19 ans, et Braven, 17 ans, dans le sous-sol bien avant la pandémie.

«Cela devient assez compétitif, a reconnu Skylar. C’était plus facile pour moi il y a quelques années quand ils étaient plus jeunes. Je pouvais avoir le dessus. Maintenant, comme ils sont devenus plus vieux et plus forts, c’est plus difficile.

«Au début je demandais à mon père, ‘pourquoi me battent-ils maintenant? Pourquoi sont-ils capables d’avoir le dessus sur moi? Pourquoi ne suis-je plus capable de les dominer? J’ai finalement réalisé que c’était désormais comme ça.

«Cela m’a incité à continuer à pousser encore plus pour les suivre et pour me défendre contre eux. Cela m’a certainement aidé à l’intérieur du ring.»

Jae dit que ses fils adaptent leur style de combat à celui de sa fille.

«Physiquement, ils sont plus forts, ils sont plus rapides, a-t-il noté. C’est un peu un compromis, mais c’est définitivement un plus, surtout en cette période où vous êtes confiné chez vous.»

Un podium dans la mire

Lorsque le Comité olympique canadien a annoncé qu’il n’enverrait pas d’équipe aux Jeux olympiques de Tokyo s’ils se déroulaient cet été, Skylar a vécu deux journées de stress en se demandant si ses concurrentes se battraient pour l’or sans elle.

Le comité organisateur du Japon et le Comité international olympique ont convenu d’un report, permettant à Skylar de rêver à nouveau à une médaille d’or.

«Nous nous préparions à ce que ce soit dans trois mois, a-t-elle dit. C’était un peu difficile de changer d’allure et de prendre une respiration et de me dire, ‘OK, maintenant nous avons plus de temps.’

«Mais c’est toujours ce à quoi je pense, ce à quoi je rêve et je suis excitée. Cela m’offre une meilleure occasion d’être prête et de viser la plus haute marche du podium à Tokyo.»

Dominique Brossart, de Winnipeg, a remporté la première médaille olympique du Canada en taekwondo, une médaille de bronze en 2000 lorsque le sport a fait ses débuts aux Jeux d’été.

Karine Sergerie, de Sainte-Catherine, a remporté un titre mondial en 2007 et une médaille d’argent olympique en 2008.

«Ce sont des athlètes que j’ai admirées et une autre coéquipière actuelle, Yvette Yong, je l’admire depuis très longtemps, a poursuivi Skylar.

«J’ai eu la chance au cours des trois dernières années d’être sa coéquipière.»

Donna Spencer, La Presse canadienne