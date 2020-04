Selon le Dr Fauci, il pourrait être ardu de relancer les sports cette année

Ce pourrait être très difficile pour les grandes ligues de sport professionnel aux États-Unis de retourner sur les terrains cette année, selon l’un des principaux membres de la cellule de crise sur le coronavirus du président américain Donald Trump.

Dans une entrevue accordée mardi et publiée dans le New York Times, le docteur Anthony Fauci croit que l’un des éléments-clés réside dans la capacité du pays à mener des tests à grande échelle qui permettront d’obtenir des résultats rapides.

À cet égard, le docteur Fauci a fait remarquer que les fabricants avaient fait des avancées dans le développement de tels tests, mais pas au point où les grandes compétitions sportives puissent recommencer.

Les différentes ligues professionnelles évaluent divers scénarios pour relancer les activités, interrompues au milieu du mois de mars au moment où l’éclosion du coronavirus est devenue de plus en plus préoccupante.

Les propos du docteur Fauci surviennent au moment où le Baseball majeur, l’Association nationale de basketball et d’autres ligues cherchent des moyens de réunir les joueurs pour s’entraîner et jouer des matchs, avec ou sans spectateurs dans les gradins.

Directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses depuis 1984, le docteur Fauci affirme que la sécurité des joueurs et des amateurs a préséance sur tout.

«Si vous ne pouvez pas garantir la sécurité, donc, malheureusement, vous allez devoir prendre une décision douloureuse et dire ‘Nous pourrions devoir nous passer de ce sport cette saison’», a-t-il déclaré.

Le président Trump a pressé les commissaires des différentes ligues à reprendre le collier dès que ce sera faisable et Andrew Cuomo, le gouverneur de l’État de New York, a laissé planer la possibilité d’y présenter des matchs de baseball dans des stades vides cet été. D’autres gouverneurs, comme Gavin Newsom, de l’État de la Californie, se sont montrés plus prudents.

Le docteur Fauci, un adepte de la course à pied et un partisan des Nationals de Washington et des Yankees de New York, a reconnu que le taux de cas confirmés est en baisse dans la plupart des régions du pays. Toutefois, avise-t-il, il y aurait probablement une autre augmentation du nombre de cas.

«Si nous nous laissons aller à notre désir de retourner à la normale, il est possible que nous retournions dans le même trou que dans lequel nous étions il y a quelques semaines», mentionne le docteur Fauci, qui se dit prêt à retourner dans un stade lorsque le taux d’infection sera beaucoup plus bas qu’il ne l’est actuellement.

Selon lui, toute relance doit survenir graduellement et soigneusement. Il ajoute que les autorités doivent aussi être prêtes à réagir si le nombre de cas recommence à augmenter.

La Presse canadienne