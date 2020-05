David Schumacher se joint à BWT Racing Point sur le circuit virtuel de F1

David Schumacher va rejoindre l’écurie BWT Racing Point juste à temps pour prendre part à la quatrième étape du circuit virtuel de la Formule 1, dimanche.

Racing Point en a fait l’annonce par communiqué, vendredi.

L’Allemand de 19 ans, fils de Ralf et neveu Michael Schumacher, pilote actuellement en Formule 3.

La série, présentée sur YouTube, disputera le circuit d’Interlagos ce week-end.

Le plateau aurait dû se retrouver sur le bitume de Zandvoort, mais comme le circuit du Grand Prix des Pays-Bas n’est pas représenté sur le jeu officiel F1 2019 du développeur Codemasters, les partisans ont voté pour les pilotes empruntent les virages du circuit brésilien.

David will be joined by a familiar face in YouTube star and Esports commentator Jimmy Broadbent, who is set to make his fourth consecutive appearance with the team.

En participant à l’étape virtuelle de ce week-end, David devient le troisième Schumacher à piloter pour l’équipe basée à Silverstone.

Michael a amorcé sa carrière en F1 avec Jordan en 1991, tandis que son père s’est amené au sein de l’écurie en 1997.

La Presse canadienne