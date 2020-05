Wayne Gretzky et d’autres athlètes saluent les travailleurs de la santé

L’ex-hockeyeur membre du Temple de la renommée Wayne Gretzky, le quart-arrière Drew Brees des Saints de la Nouvelle-Orléans et la vedette du soccer féminin américain Carli Lloyd font partie des athlètes qui participent à un projet visant à souligner et à célébrer les travailleurs de la santé pour leurs efforts pendant la pandémie de coronavirus.

«The Real Heroes Project» a été dévoilé, lundi. Il s’agit d’une collaboration entre 15 ligues, dont la Ligue nationale de hockey, la NFL, la MLS, le Baseball majeur et la NBA.

Les athlètes participants livreront un message de remerciement personnel sur les réseaux sociaux en utilisant #TheRealHeroes à partir de lundi. Les athlètes masqueront leur nom sur leurs chandails ou uniformes et le remplaceront par le nom d’un travailleur de la santé qu’ils honorent.

Ces messages d’intérêt public feront leurs débuts mercredi sur les plates-formes des ligues et des équipes. Les autres ligues participantes sont l’ATP, le NASCAR, la NWSL, l’USGA, la WNBA, la WTA ainsi que la WWE, l’e-sport d’Overwatch, la ligue de jeux vidéo Call of Duty et Electronic Arts.

Parmi les autres athlètes participants, on note le voltigeur Aaron Judge des Yankees de New York, Christian Yelich des Brewers de Milwaukee (MLB), le garde Donovan Mitchell du Jazz de l’Utah (NBA), le receveur DeAndre Hopkins des Cardinals de l’Arizona et l’ailier George Kittle des 49ers de San Francisco (NFL), le capitaine Jonathan Toews des Blackhawks de Chicago (LNH), l’ex-hockeyeuse Hayley Wickenheiser ainsi que l’attaquant Javier «Chicharito» Hernandez du Galaxy de Los Angeles, l’attaquant Jozy Altidore du Toronto FC et l’attaquant Nani d’Orlando City SC (MLS).

Le double champion de la série NASCAR, Kyle Busch, la vedette américaine de soccer Alex Morgan, Breanna Stewart (WNBA) et Ashleigh Barty, la no 1 mondiale du tennis, y participent également.

Les ligues se sont associées à l’agence créative 72andSunny et à la société de production Hecho Studios pour cette campagne.

La Presse canadienne