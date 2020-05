Shula, l’entraîneur qui a connu le plus de succès dans la NFL, meurt à 90 ans

MIAMI — Don Shula, l’entraîneur qui a totalisé le plus de victoires dans la NFL et guidé les Dolphins de Miami à la seule saison parfaite de l’histoire de la ligue, est décédé à son domicile, a annoncé l’équipe. Il avait 90 ans.

Shula a surpassé le record de 324 victoires George Halas en 1993. Il a pris sa retraite à l’issue de la saison 1995 avec 347 victoires, 173 défaites et six matchs nuls, et il a été intronisé au Temple de la renommée du football professionnel en 1997.

Shula est devenu le seul entraîneur à guider une équipe de la NFL à une saison parfaite lorsque les Dolphins de 1972 ont compilé un palmarès de 17-0. Ils ont de nouveau remporté le Super Bowl la saison suivante, terminant avec une fiche de 15-2.

Les Patriots de 2007 ont failli égaler l’exploit des Dolphins de 1972, remportant leurs 18 premiers matchs avant de s’incliner au Super Bowl face aux Giants de New York.

Shula a participé six fois au Super Bowl et a pris part aux éliminatoires lors de quatre décennies. Il a dirigé trois quarts membres du Temple de la renommée: Johnny Unitas, Bob Griese et Dan Marino.

Au cours de ses 26 saisons à Miami, Shula est devenu une figure emblématique et il avait la tête de l’emploi, avec sa mâchoire saillante et son regard qui intimidait autant les journalistes de 150 livres que les joueurs de ligne de 300 livres. Son nom a été donné à une voie rapide, à un club d’athlétisme et à une chaîne de restaurants de grillades.

Shula a connu seulement deux saisons perdantes en 1976 et 1988, mais il a été de plus en plus critiqué par les amateurs et les médias à ses dernières années et a pris sa retraite en janvier 1996. Il a été remplacé par Jimmy Johnson.

Steven Wine, The Associated Press