La WTA et l’ATP créent un fonds de 6 M$ pour venir en aide à 800 joueurs

La WTA et l’ATP annonceront sous peu la création d’un fonds d’urgence de 6 millions $ US afin de venir en aide à quelque 800 joueurs de simple et de double qui ont subi d’importantes pertes financières en raison de la pandémie de COVID-19.

Selon un courriel obtenu par l’Associated Press lundi, les deux circuits professionnels, les groupes qui organisent les quatre tournois du Grand Chelem et la Fédération internationale de tennis devraient établir les règles d’admissibilité qui tiendront compte du classement des joueurs et et les bourses remportées dans le passé.

Si ces 6 millions $ étaient distribués également à ces 800 joueurs, ils obtiendraient chacun 7500 $. L’argent sera distribué également parmi les joueurs et joueuses, et les sept entités qui constitueront ce programme d’aide espère que d’autres sources ajouteront des fonds à la cagnotte, dont des dons provenant de joueurs touchant d’importantes bourses ou des ventes aux enchères.

Comme la plupart des sports de la planète, le tennis a été suspendu en mars en raison du coronavirus.

Howard Fendrich, The Associated Press