La saison de baseball prend son envol en Corée du Sud dans une nouvelle réalité

SÉOUL, Corée, République de — La nouvelle saison de baseball s’est mise en branle, mardi, en Corée du Sud avec le claquement des bâtons qui résonne et le son de la balle dans le gant du receveur qui fait écho dans des stades vides.

Après un retard de plusieurs semaines en raison de la pandémie de coronavirus, les arbitres portaient des masques de protection et des meneuses et meneurs de claques dansaient devant des rangées de sièges inoccupés alors que le baseball professionnel effectue un retour sur les terrains.

Il y avait de nombreux visages dans les gradins dans au moins un stade, mais c’était des images au lieu de vraies personnes parce que les amateurs ne sont pas autorisés à être présents dans les stades — du moins pour l’instant.

Au lieu de cela, il était facile d’entendre les joueurs applaudir et crier depuis les abris. Et c’était un soulagement pour les partisans qui regardaient l’actio de chez eux dans un pays qui tente maintenant de revenir lentement à la normalité d’avant la COVID-19.

Les ligues professionnelles de soccer du pays débuteront vendredi, également à huis clos.

L’une des premières grandes compétitions sportives professionnelles au monde à reprendre ses activités au milieu de la pandémie, la Ligue coréenne de baseball a mis en place diverses mesures préventives visant à créer des environnements plus sécuritaires.

Les joueurs et les entraîneurs subiront des tests de dépistage pour la fièvre avant d’entrer dans les stades, tandis que les arbitres et les instructeurs aux premier et troisième coussins doivent porter des masques pendant les matchs. Il est interdit aux joueurs de signer à main nue des autographes ou de féliciter des coéquipiers avec des «high-five».

De plus, le tabac à chiquer a été interdit pour éviter de cracher, tandis que des masques et des gants en latex sont requis dans les aires d’entraînement.

Les amateurs ne pourront pas assister aux matchs jusqu’à ce que la ligue soit convaincue que le risque d’infection a été minimisé. Si un membre d’une équipe est positif pour le coronavirus à n’importe quel moment de la saison, les activités de la ligue seront interrompues pendant au moins trois semaines.

Mardi, les équipes ont tenté de créer une ambiance festive dans des stades vides.

Lors d’un match dans la capitale, les Twins LG ont vaincu les Bears Doosan, leur rival et champion en titre, 8-2 au stade Jamsil, où les sièges au champ extérieur ont été ornés d’énormes bannières avec des slogans acclamant les Twins.

Le voltigeur Kim Hyun-soo des Twins, qui a joué un peu de temps avec les Orioles de Baltimore, a frappé le premier circuit de la saison à la troisième manche, bon pour deux points face au partant des Bears Raul Alcantara.

À Daegu, la ville la plus touchée par le virus, les Lions de Samsung ont utilisé leur immense tableau pour diffuser des messages vidéo de joueurs, de célébrités et de partisans remerciant les médecins et le personnel médical qui ont combattu l’épidémie, qui a submergé les hôpitaux de la ville fin février et mars avant de ralentir ces dernières semaines. Les Lions se sont inclinés 4-0 face aux Dinos NC de Changwon dans un match diffusé sur ESPN.

Les Kiwoom Heroes de Séoul ont déclassé les Kia Tigers 11-2 à Gwangju, l’ancien frappeur de puissance des Giants de San Francisco Matt Williams encaissant sa première défaite comme gérant dans la Ligue de Corée.

À moins d’une interruption liée au virus, on planifie maintenir le calendrier de 144 matchs de la saison régulière en Corée. Mais le match des étoiles a été abandonné et le premier tour des séries éliminatoires sera écourté à des séries deux de trois plutôt que trois de cinq.

