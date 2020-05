La LNH annule ses trois matchs prévus en Europe l’automne prochain

NEW YORK — La Ligue nationale de hockey et l’Association des joueurs ont annoncé l’annulation des matchs internationaux prévus en 2020.

La LNH devait présenter trois matchs réguliers en Europe la saison prochaine dans le cadre de la Série globale 2020.

Les Bruins de Boston et les Predators de Nashville devaient amorcer leur saison avec un duel à l’O2 Arena, à Prague, en République tchèque, en octobre prochain. Plus tard à l’automne, deux matchs entre l’Avalanche du Coloardo et les Blue Jackets de Columbus étaient prévus au Hartwall Arena, à Helsinki, en Finlande.

De plus, les Bruins et les Predators devaient compléter leur camp d’entraînement respectif en Allemagne et en Suisse et disputer chacun un match préparatoire contre une équipe locale.

«L’AJLNH et la LNH demeurent résolues à poursuivre et à développer davantage notre présence sur la scène internationale. Nous espérons que nos partisans à l’étranger comprendront la nécessité de reporter les matchs en 2020, mais nous avons hâte d’être de retour en 2021», est-il écrit dans le communiqué conjoint.

La Presse canadienne