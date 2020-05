Le Québécois Georges St-Pierre, qui a dominé la catégorie des mi-moyens avant de couronner une brillante carrière en remportant le titre des poids moyens à son dernier combat, a été admis au Temple de la renommée de l’UFC.

La nouvelle a été annoncée samedi soir pendant la présentation du gala UFC 249 à Jacksonville, en Floride, le premier événement en direct de l’UFC en deux mois en raison de la pandémie.

St-Pierre (26-2-0), qui a officiellement pris sa retraite le 21 février 2019, sera intronisé plus tard en 2020.

Grâce aux télédiffusions à la carte, le spécialiste des arts martiaux mixtes, connu par ses initiales GSP, a représenté une mine d’or pour l’UFC.

En rendant hommage à l’athlète de 38 ans de Saint-Isidore, Dana White, le président de l’UFC, a ravivé le débat sur la place qu’occupe St-Pierre dans le portrait du sport au Canada.

«Georges St-Pierre est un pionnier des arts martiaux mixtes canadiens qui a aidé à bâtir le sport universellement», a déclaré White dans un communiqué.

«Il est le plus fameux athlète à provenir du Canada et l’un des plus grands de l’histoire des arts martiaux. Nous sommes fiers de l’introniser au Temple de la renommée au sein du groupe de 2020.»

En 2010, White avait suscité un début lorsqu’il avait déclaré que St-Pierre était «un milliard de fois plus fameux que n’importe quel autre athlète à provenir du Canada. Incluant Wayne Gretzky.»

Un sondage La Presse canadienne-Harris Decima cotant les célébrités canadiennes, mené en janvier 2011, avait apporté une réponse différente. Gretzky s’y était classé premier et St-Pierre, septième. Cependant, St-Pierre avait terminé devant Stephen Harper, alors premier ministre du Canada.

Les succès de St-Pierre à l’intérieur de l’arène, générés par des heures de préparation méticuleuse, ont permis aux arts martiaux mixtes de se hisser à l’avant-scène au Canada et aidé l’UFC à s’établir partout au monde.

«C’est un grand honneur d’être intronisé au Temple de la renommée de l’UFC», a déclaré St-Pierre dans un communiqué.

«Je veux remercier Lorenzo et Frank Fertitta, Dana White et toute l’équipe de l’UFC, ma famille, mes entraîneurs et coéquipiers, mes anciens collaborateurs, mes adversaires et, bien sûr, tous les fans de l’UFC. Ce fut une aventure extraordinaire. Sans eux, rien de tout cela n’aura été possible.»

St-Pierre sera intronisé dans la «Section de l’ère moderne», qui rend hommage aux combattants qui ont fait leurs débuts pendant l’époque des règles unifiées, qui a été mise sur pied lors du gala UFC 28 en novembre 2000, qui sont âgés d’au moins 35 ans et qui ont pris leur retraite il y a au moins un an.

Il y rejoindra Forrest Griffin (2013), B.J. (The Prodigy) Penn (2015), Urijah (The California Kid) Faber (2017), (Rowdy) Ronda Rousey (2018), Michael (The Count) Bisping (2019) et Rashad (Suga) Evans (2019).

St-Pierre a vaincu deux d’entre eux, soit Bisping et Penn.

Neil Davidson, La Presse canadienne