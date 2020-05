La Banque Nationale vient en aide aux joueurs de tennis canadiens

MONTRÉAL — La jeune Lavalloise Leylah Annie Fernandez figure parmi les 23 joueurs de tennis qui bénéficieront d’un programme de bourses créé par la Banque Nationale à l’intention des athlètes canadiens privés de revenus en raison de la pandémie de la COVID-19.

Les bourses varient entre 10 000 $ et 20 000 $ par athlète et sont fixées d’après le classement. Pour être admissibles, les athlètes doivent être classés entre le 100e et le 750e rang mondial en simple, entre le 25e et le 100e en double, parmi les 100 meilleurs espoirs de l’ITF ou parmi les 50 premiers des classements en simple ou en double en fauteuil roulant.

Eugenie Bouchard et Gabriela Dabrowski ne sont pas admissibles à ces bourses puisque leurs gains en carrière sont supérieurs à 2,5 millions $.

«Je ne suis qu’une jeune fille de 17 ans qui travaille fort pour réaliser son rêve de devenir une joueuse de tennis professionnelle, a confié Fernandez dans le communiqué de Tennis Canada. J’ai commencé l’année sur la bonne voie, mais mon élan a été freiné par ces tristes circonstances.

«En toute honnêteté, il est parfois difficile d’être seule dans cette aventure et le fait de recevoir cette bourse ravive ma motivation.»

Par ailleurs, les circuits professionnels — ATP et WTA — devraient annoncer sous peu la création d’un fonds d’urgence de six millions $ US afin de venir en aide à quelque 800 joueurs de simple et de double qui subissent d’importantes pertes financières depuis le début de l’année.

Comme la plupart des sports de la planète, le tennis est en pause depuis la mi-mars en raison du coronavirus.

Tennis Canada a annoncé, vendredi, l’annulation de tous ses tournois nationaux et internationaux prévus jusqu’au 31 août, à l’exception du volet torontois de la Coupe Rogers qui figure toujours à l’horaire.

La Coupe Rogers de Montréal, prévue du 7 au 16 août, a été reportée à l’été 2021.

Liste des lauréats:

– Rob Shaw (9e – tennis en fauteuil roulant)

– Alexis Galarneau (559e)

– Mitch McIntyre (28e – tennis en fauteuil roulant)

– Carson Branstine (577e)

– Sharon Fichman (48e en double)

– Layne Sleeth (596e)

– Leylah Annie Fernandez (118e)

– Benjamin Sigouin (606e)

– Steven Diez (168e)

– Kelsey Stevenson (663e)

– Brayden Schnur (177e)

– Ariana Arseneault (740e)

– Peter Polansky (192e)

– Raphaëlle Lacasse (748e)

– Katherine Sebov (256e)

– Mélodie Collard (25e – classement junior)

– Françoise Abanda (298e)

– Jada Bui (76e – classement junior)

– Rebecca Marino (300e)

– Annabelle Xu (92e – classement junior)

– Filip Peliwo (339e)

– Joshua Lapadat (97e – classement junior)

– Carol Zhao (527e)

La Presse canadienne