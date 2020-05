NFL: les installations peuvent ouvrir, avec les feux verts pertinents

NEW YORK — Les clubs de la NFL peuvent ouvrir leurs installations mardi, si les autorités municipales et de l’état le permettent.

Dans une note envoyée aux 32 équipes par le commissaire Roger Goodell et obtenue par l’Associated Press, Goodell a souligné que les clubs doivent être «en conformité avec toutes les exigences supplémentaires de santé publique dans leur juridiction, et avoir mis en œuvre les protocoles développés par (le Dr Allen Sills, le médecin chef de la ligue), et distribués à tous les clubs le 6 mai.»

Les installations sont fermées depuis fin mars en raison de la pandémie du coronavirus.

Cette semaine, chaque équipe devait soumettre un plan à la ligue pour la réouverture de son centre d’entraînement.

«Les clubs ne pouvant répondre aux critères le 19 mai peuvent rouvrir leurs installations à la date la plus rapprochée ensuite, s’ils peuvent satisfaire aux critères», a ajouté Goodell.

Sills organisera un programme de formation pour les officiers de contrôle des infections des clubs, lundi soir. Cela est requis.

En vue des ouvertures, il était déjà établi dans les protocoles que:

– Jusqu’à nouvel ordre de la NFL, les équipes ne peuvent avoir plus de 50% de leur personnel dans l’établissement, sans dépasser 75 personnes.

Si un club souhaite déployer du personnel sur plusieurs sites, tous les sites doivent appliquer les mêmes protocoles de santé et de sécurité, et le nombre combiné d’employés sur tous les sites ne peut pas dépasser 75.

– Aucun membre du personnel d’entraîneurs ne peut retourner dans l’établissement pendant la première phase de réouverture. «C’est important pour assurer l’équité entre les 32 clubs», a écrit Goodell.

– Aucun joueur ne peut être dans l’établissement autre que ceux qui subissent un traitement médical ou une rééducation. Les entraîneurs de conditionnement participant à la réadaptation des joueurs peuvent continuer ce travail dans l’installation. Sinon, ils y seront interdits, jusqu’à ce que le reste du personnel d’entraîneurs soit autorisé à revenir.

– Les membres du personnel, le personnel des opérations de football / administration du football, le personnel de l’équipement, le personnel médical et les nutritionnistes peuvent y être.

Toute incidence de COVID-19 dans l’installation doit être immédiatement signalée au Dr Sills et à l’ICO de l’équipe.

Les clubs doivent également signaler rapidement à la ligue toute modification des réglementations gouvernementales.

«Après la mise en œuvre de cette première phase, a déclaré Goodell, et à mesure que de plus en plus d’états et de localités adopteront des politiques autorisant la réouverture des installations, je m’attends à ce que du personnel supplémentaire, y compris des entraîneurs, soit autorisé à retourner dans les installations du club, dans un laps de temps relativement court.

«Entre-temps, nous continuons à travailler avec la NFLPA et nos équipes médicales pour développer des protocoles qui pourraient permettre à un certain nombre de joueurs de retourner dans les installations du club dès le mois prochain.»

Les équipes de la NFL organiseraient normalement des activités d’équipe en mai, suivies des minicamps de juin. En raison de la pandémie, ces activités ont été tenues à distance.

Les entraîneurs et adjoint ont travaillé avec les joueurs via des applications numériques, et non dans les installations. Ces réunions peuvent avoir lieu quatre heures par jour, quatre jours par semaine.

Au cours des deux derniers mois, la NFL a organisé le combiné, a déclenché la période d’autonomie et a tenu le repêchage.

La ligue a publié le calendrier de la saison régulière et prévoit que ça se déroule comme prévu, à partir du 10 septembre (avec un match Houston à Kansas City).

Il y a toutefois des plans d’urgence concernant une saison raccourcie, le report de matches et des rencontres dans des stades vides.

Barry Wilner, The Associated Press