La LCF ne s’attend pas à entreprendre sa saison avant septembre

TORONTO — La Ligue canadienne de football ne s’attend pas à pouvoir entreprendre sa saison 2020 avant septembre en raison de la pandémie de la COVID-19 et le match de la Coupe Grey pourrait ne pas avoir lieu à Regina, tel que prévu.

La date pour la relance des activités de la LCF demeure sujette à l’approbation des différents paliers gouvernementaux et des autorités sanitaires. L’annulation de la saison 2020 demeure encore possible.

«Notez que nous n’annonçons pas ou ne promettons pas un retour à l’automne, a dit le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie, lors d’une vidéoconférence avec les détenteurs d’abonnements de saison. Nous voulions seulement informer nos partisans qu’il s’agissait toujours d’un scénario possible pour 2020.

«Il est aussi possible que la saison soit annulée. Encore une fois, il est trop tôt pour prendre une décision.»

Ambrosie avait déjà évoqué la possibilité de commencer la saison en septembre lors d’un entretien avec La Presse canadienne en avril.

Le mois dernier, la LCF avait remis l’ouverture des camps et le début de la saison au plus tôt en juillet. Les camps devaient commencer la semaine dernière et la saison, le 11 juin.

Ambrosie a aussi réitéré le besoin de la LCF de recevoir de l’aide financière du gouvernement fédéral.

La ligue a fait la demande immédiate de 30 millions $, de fonds supplémentaires si la saison 2020 commence en retard et d’une somme allant jusqu’à 120 millions $ si le scénario le plus catastrophique est inévitable — l’annulation complète de la saison.

En ce qui concerne la présentation de la finale de la Coupe Grey, la LCF, avec l’accord des Roughriders de la Saskatchewan, a décidé que l’équipe hôtesse sera la finaliste ayant compilé le meilleur dossier en saison régulière, s’il y a une saison.

Le match pourrait donc toujours avoir lieu à Regina, si les Roughriders sont finalistes et présentent un meilleur dossier que leur adversaire en saison régulière.

«La pandémie a eu des impacts importants sur les déplacements, le tourisme et l’économie, a noté Ambrosie. Il était de plus en plus évident que nous ne serions pas en mesure de présenter la Coupe Grey et les festivités de la Coupe Grey de manière traditionnelle, et certainement pas avec le même engouement et la même ampleur que d’habitude.»

En compensation, la finale de la Coupe Grey aura lieu à Regina en 2022. Hamilton doit toujours accueillir la finale en 2021.

La pandémie a aussi forcé l’annulation de l’événement Touché Atlantique, qui devait être présentée à Halifax le 25 juillet.

La Presse canadienne