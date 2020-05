L’Impact n’écarte pas la possibilité de quitter la province pour s’entraîner

MONTRÉAL — Si jamais la MLS devait confirmer une relance prochaine de sa saison, les joueurs de l’Impact de Montréal pourraient quitter la province afin de s’entraîner s’ils n’ont toujours pas accès aux terrains extérieurs du Centre Nutrilait.

C’est ce qu’a déclaré Kevin Gilmore, le président de l’équipe, lors d’une entrevue téléphonique avec La Presse canadienne mercredi.

Dans l’éventualité d’une reprise des activités de la MLS dans un lieu commun — ce qui n’est pas une certitude, a-t-il pris soin de préciser — Gilmore considère que son équipe sera désavantagée si elle n’a pas au moins eu la permission de tenir des entraînements individuels en plein air.

Dans ce contexte, ajoute-t-il, il se pourrait que l’équipe n’ait d’autre choix que d’aller s’entraîner ailleurs que Montréal. Gilmore a ajouté que des démarches ont même été entreprises avec des clubs d’autres régions pour voir s’il serait possible d’accueillir l’Impact.

Selon Gilmore, l’Impact est l’une des six formations de la MLS qui n’est toujours pas en mesure de s’entraîner dans le respect du strict cadre mis de l’avant par la ligue le 1er mai et qui est entré en vigueur cinq jours plus tard. Le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver, les deux autres équipes canadiennes de la MLS, ont commencé à le faire.

L’Impact avait essuyé un refus de la Direction régionale de la santé publique de Montréal le 7 mai et depuis, selon Gilmore, le dossier ne bouge pas.

Les commentaires de Gilmore surviennent le jour même de la reprise, au Québec, de diverses activités sportives à des fins récréatives, notamment le golf et le tennis.

De plus, en conférence de presse mercredi, le gouvernement du Québec a annoncé qu’il sera possible, à compter de vendredi, pour des groupes de dix personnes et moins de se rassembler dehors, le tout dans un respect de mesures de santé publique.

Pour ajouter à une frustration perceptible, Gilmore a révélé que le milieu de terrain Steeven Saba avait subi une blessure au pied gauche en courant dans les rues de Montréal récemment. Selon l’Impact, il sera absent pour une période de huit à 12 semaines.

Michel Lamarche, La Presse canadienne