Le gouverneur du New Jersey donne le feu vert aux équipes sportives

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a révélé dans un gazouillis que dans la mesure où les Giants et les Jets de la NFL et les Devils de la LNH suivraient les protocoles de santé publique, ils pourraient ouvrir leurs camps d’entraînement ou même organiser des compétitions.

Les camps d’entraînement et les matchs préparatoires de la NFL ne commenceront pas avant le milieu de l’été — les équipes ont mis en place des séances d’entraînement virtuelles à la place des activités habituelles sur le terrain en raison de la pandémie de coronavirus. Mais la LNH envisage de terminer la saison 2019-2020. Dans l’éventualité où les Devils sont concernés, ils peuvent rouvrir dès maintenant leurs installations d’entraînement.

«Les équipes sportives professionnelles du New Jersey peuvent reprendre l’entraînement et même la compétition — si leurs ligues choisissent d’aller dans cette direction, a écrit Murphy sur Twitter.

«Nous avons constamment discuté avec les équipes des protocoles nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des joueurs, des entraîneurs et du personnel.»

Un porte-parole des Jets a précisé: «Nous travaillons en étroite collaboration avec le bureau du gouverneur Murphy, la ligue et notre personnel médical pour établir des mesures de santé et de sécurité pour notre personnel et nos joueurs. Sur la base de ces directives, nous commencerons à ouvrir nos installations en utilisant une approche progressive à un moment qui est le plus pratique pour nos opérations.»

Les Giants se sont fait l’écho de ces commentaires: «Avec l’annonce faite aujourd’hui par le gouverneur, nous finalisons nos plans pour rouvrir le centre d’entraînement Quest Diagnostics. Nous continuerons d’avoir autant d’employés que possible en télétravail. Pour les employés qui doivent retourner travailler dans nos installations, nous prévoyons commencer ce processus la semaine prochaine, et nous le ferons de manière sécuritaire, conformément aux directives de l’État et aux protocoles de la NFL.»

?bC??



La Presse canadienne