Mauro Biello bientôt intronisé au Mur de la renommée du CF Montréal

Ancien capitaine de l’Impact de Montréal, Mauro Biello sera intégré au Mur de la renommée du stade Saputo. Le bleu-blanc-noir profitera du passage de son rival, le Toronto FC, pour honorer la carrière de l’un de ses joueurs les plus marquants.

C’est le 16 juillet que le CF Montréal va rendre hommage à Mauro Biello, originaire de Saint-Léonard. Une cérémonie spéciale sera organisée pendant la mi-temps, et pour l’occasion, les partisans sont invités à porter leur ancien maillot de l’Impact.

Biello, un pur produit montréalais, a commencé le soccer à l’âge de cinq ans à Notre-Dame-de-Grâce, avant de porter les couleurs du Montréal-Concordia au niveau élite québécois. Il a aussi joué pour la sélection provinciale et l’équipe nationale à quatre reprises.

Pour intégrer le Mur de la renommée, il faut avoir joué un minimum de 100 matchs, ne plus être avec le Club depuis cinq ans et avoir joué un premier match avec le Club il y a au moins 15 ans. Le Montréalais est seulement le quatrième joueur à faire son apparition sur le mur, après Nevio Pizzolitto, Gabriel Gervais, et le gardien Greg Sutton.

Milieu offensif pendant toute sa carrière, et capitaine exemplaire de 2002 à 2009, Mauro Biello a porté les couleurs de l’Impact de 1993 à 2009, et a aidé l’Impact à décrocher trois championnats des séries, cinq championnats de saison régulière, et le tout premier championnat canadien en 2008. Il a également remporté le trophée du Joueur par excellence de l’Impact quatre fois, et sélectionné cinq fois au sein de la Première équipe d’étoiles de la ligue.

Mauro Biello a aussi été l’entraîneur-chef de l’Impact de 2015 à 2017.

Il a ensuite rejoint le personnel technique de John Herdman et est entraîneur adjoint de l’équipe masculine canadienne, avec qui il va participer à la prochaine Coupe du monde de soccer, une première depuis 1986.