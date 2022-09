Le breaking de compétition s’invite à Montréal

Le 6 octobre, la compétition de breaking un contre un Red Bull BC One sera de retour à Montréal et ouvrira la saison canadienne avec les qualifications régionales.

Red Bull BC One est reconnue pour être la compétition de breaking la plus prestigieuse au monde. Les qualifications régionales permettront aux meilleurs danseurs du Québec de montrer leurs talents à travers des duels. Par la suite, ils pourront être sélectionnés pour la finale canadienne qui se déroulera à Toronto le 15 octobre. L’objectif ultime est de se faire une place à la finale mondiale du Red Bull BC One se déroulant à New York, berceau du breakdance.

Parmi les danseurs québécois présélectionnés pour la finale à Toronto, on retrouve Samuel Cyr, «B-boy» montréalais connu sous le nom de «Mass», et Bérénice Dupuis, aka «B-Nice». Ces deux danseurs font partie de l’équipe nationale canadienne de breaking.

Samuel Cyr, aka « Mass » – Gracieuseté, Dophanhoi

«Mass» a découvert le break à l’âge de 12 ans et a depuis participé à plusieurs battles au Québec, mais aussi dans le monde. Il a participé à la compétition télévisée Révolution et danse désormais dans diverses productions du Cirque du Soleil et du Cirque Éloize. En 2021, il a remporté la finale de Red Bull BC One et compte bien faire de même cette année.

Bérénice Dupuis, aka « B-Nice » – Gracieuseté, Nika Kramer

«B-Nice», née à Ottawa d’un père québécois et d’une mère française, a étudié la philosophie en France, tout en continuant la pratique du breakdance en intégrant le «Legendary Crew». Elle a représenté le Canada au sein de plusieurs compétitions tel que le «Battle of the Year» en 2015 ou le FAM fest Miami en 2016. Ayant aussi été formée en théâtre, elle a cofondé en 2013 «Circul’R» avec Davis Phiphak, afin d’explorer les qualités dramaturgiques du breakdance.

Pour voir ces deux danseurs, et bien d’autres, performer lors des qualifications régionales du Red Bull BC One, rendez-vous au Bain Mathieu, 2915, rue Ontario Est, le jeudi 6 octobre à 18h, pour une compétition haute en talents.

L’entrée est gratuite et ouverte à tous.