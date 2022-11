Un coton ouaté de hockey pour aider les jeunes

Femme d’Hockey lance le coton ouaté «T’es Game», au profit de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, qui cherche à encourager l’activité physique et l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes défavorisés.

Tel qu’annoncé lors du lancement, à l’occasion de la journée nationale de la philanthropie, 10% des profits amassés par la boutique seront remis à la Fondation des Canadiens pour l’enfance.

«J’espère que les gens vont profiter de l’engouement de Noël pour se procurer et/ou offrir ce chandail, lance la fondatrice de Femme d’Hockey, Isabelle Ethier. De voir plus de jeunes garçons et filles issus de différents milieux être initiés sur la glace est l’un des plus beaux cadeaux.»

Fondée en 2020 par cette résidente de Rosemont, Femme d’Hockey cherche à mettre en valeur les femmes impliquées de près ou de loin dans le hockey. La plateforme compte notamment une émission en baladodiffusion.