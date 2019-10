Porsche et Boeing s’associent pour créer une voiture volante

Porsche et Boeing s’associent officiellement pour explorer le développement d’une voiture volante premium pour les environnements urbains.

Porsche et Boeing ont uni leurs forces en signant un protocole d’entente afin de se pencher sur le cas du transport urbain volant. La signature a eu lieu le 10 octobre dernier.

Ce partenariat permettra à plusieurs équipes de chaque entreprise d’entamer des recherches sur la mobilité aérienne. Mais également d’étudier ce à quoi un segment premium de ces véhicules ressemblerait et d’en prédire les usages.

Les deux compagnies, ainsi qu’Aurora Flight Sciences (filiale de Boeing), développeront un concept d’aéronef à décollage et atterrissage verticaux (VTOL), qui aboutira à un prototype.

As urban air mobility takes off, we are partnering with @Porsche to study the future market for premium air vehicles. #BoeingHorizonX

RELEASE: https://t.co/giHtzvgaDq pic.twitter.com/EQNLBEwr8H

— The Boeing Company (@Boeing) October 10, 2019