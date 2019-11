Cybertruck: Elon Musk accepte le défi lancé par Ford

Les deux constructeurs automobiles se livrent une guéguerre par réseaux sociaux interposés depuis la présentation par Tesla, jeudi dernier à Los Angeles, de son pick-up électrique futuriste.

À cette occasion, une courte vidéo avait été diffusée où l’on pouvait voir le véhicule de Tesla tracter aisément le pick-up F-150 de Ford, un clip par la suite partagé par Elon Musk sur son compte Twitter et vu par près de 13 millions de fois.

«Hey @elonmusk, envoie-nous un cybertruck et on fera un test pour comparer ce qui est comparable», a tweeté lundi Sundeep Madra, le vice-président de l’incubateur Ford X.

