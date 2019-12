Apple dévoile ses meilleurs applications et jeux mobiles

C’est presque en catimini qu’Apple a dévoilé son palmarès des meilleures applications de l’année pour Mac, iPhone et iPad, lors d’une soirée dédiée organisée à New York (États-Unis), mais malheureusement pas retransmise en direct sur internet.

Apple a notamment récompensé l’application de photographie Spectre Camera qui permet de simplifier la prise de clichés en longue exposition (jusqu’à 9 secondes) grâce à l’intelligence artificielle qui permet, par exemple, d’effacer la foule ou de transformer les rues des villes en véritables rivières lumineuses.

Ont également été primés l’élégant bloc-notes numérique de Moleskine ou encore le logiciel de PAO sur Mac Affinity Publisher.

Apple note par ailleurs que la grande tendance 2019 a été au storytelling simplifié, avec des applications comme Anchor, Canva: Histoires et vidéo Maker, Steller ou encore Spark Camera, qui permettent au plus grand nombre de s’exprimer et de raconter des histoires de différentes manières (collages de photos, romans graphiques, podcasts, etc.).

Côté jeux, la grande tendance de l’année a été aux blockbusters revisités, avec des nouveautés comme Mario Kart Tour, Dr. Mario World, Minecraft Earth, Pokémon Masters ou encore Assassin’s Creed Rebellion qui font honneur à l’histoire de ces célèbres franchises.

Application iPhone de l’année: Spectre Camera (Lux Optics)

Application iPad de l’année: Flow by Moleskine (Moleskine)

Application Mac de l’année: Affinity Publisher (Serif Labs)

Application Apple TV de l’année: The Explorers (The Explorers Network)

Meilleur jeu iPhone de l’année: Sky: Children of the Light (thatgamecompany)

Meilleur jeu iPad de l’année: Hyper Light Drifter (Abylight S.L.)

Meilleur jeu Mac de l’année: GRIS (Devolver / Nomada Studio)

Meilleur jeu Apple TV de l’année: Wonder Boy: The Dragon’s Trap (DotEmu)

Meilleur jeu Arcade de l’année: Sayonara Wild Hearts (Simogo)

À noter que la marque à la pomme a également annoncé le lancement des Apple Music Awards, visant à récompenser les artistes présents sur sa plate-forme de streaming audio.