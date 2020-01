Les Tesla pourront «bientôt» parler aux piétons

Au lieu d’avoir à abaisser sa vitre en plein hiver pour parler aux personnes à l’extérieur du véhicule, les détenteurs de Tesla pourront bientôt s’adresser aux piétons grâce à des enceintes extérieures.

Elon Musk, le patron de l’entreprise a présenté ce prochain outil en lançant sur Twitter:

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa

— Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020