Instagram proposera bientôt les messages directs depuis son ordinateur

La messagerie Instagram Direct qui permet l’envoi de messages privés sera bientôt proposée aux utilisateurs depuis leur ordinateur et plus uniquement depuis l’application.

Lentement mais sûrement, la version Web de la plateforme de partage de photos Instagram gagne des fonctionnalités précédemment exclusives à la version mobile de l’application. Cette nouvelle fonctionnalité est en phase de test.

Le 14 janvier, l’entreprise qui appartient au groupe Facebook a expliqué être «actuellement en train de tester la messagerie Direct sur le web, pour que vous puissiez lire et répondre à vos messages d’où que vous vous trouviez».

Cette fonctionnalité — qui sera identique à son pendant mobile — est désormais proposée à un nombre restreint d’utilisateurs pour qu’ils la testent en amont d’un déploiement global.

Les utilisateurs pourront créer des groupes de conversations et envoyer des stickers et d’autres contenus comme ils peuvent déjà le faire depuis leur smartphone.

Ce nouvel ajout permettra de rationaliser l’expérience Instagram sur tous les appareils et peut-être même sur différentes plateformes… un changement qui viendrait étayer la vision qu’a le patron de Facebook de combiner les services de messagerie de Messenger sur Facebook de WhatsApp et d’Instagram.

DMs, but make them desktop. 👍

We’re currently testing Direct messaging on the web, so you can read and reply to your messages from wherever you are. pic.twitter.com/VJ06EpETxG

— Instagram (@instagram) January 14, 2020