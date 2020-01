Les jeux «Half-Life» gratuits jusqu’à la sortie du titre en VR

Valve Corporation veut que les gamers découvrent les titres Half-Life avant la sortie du jeu en VR (virtual reality) Half-Life: Alyx en mars.

Surtout que cela signifie qu’il doivent pour cela installer sa plateforme de «gaming», Steam.

Que ce soit le premier opus, ou Half-Life 2, ou le spin-off multijoueurs Team Fortress Classic sans oublier les deux jeux add-on Opposing Force et Blue Shift, tous sont désormais proposés gratuitement. Une manière de patienter avant le grand retour en mars prochain de la saga à succès.

Changement de rôle

Half-Life 2 et ses deux extensions, Half-Life 2: Episode One et Half-Life: Episode Two, sont particulièrement recommandés par le géant de l’édition vidéoludique.

La franchise débutait suite à un accident survenu dans un complexe de recherches gouvernementales classé top secret. Lorsqu’une faille s’ouvrait entre la Terre et une autre dimension, un scientifique à lunettes (Gordon Freeman) devait prendre les choses en main.

Alors qu’Opposing Force et Blue Shift racontaient l’histoire d’Half-Life en adoptant différentes perspectives, Half-Life: Alyx change carrément les rôles en faisant appel au personnage secondaire Alyx Vance qui figurait dans Half-Life 2: Episode One et Half-Life 2: Episode Two.

Half-Life: Alyx vise a démocratiser l’utilisation de la réalité virtuelle. Pour cela, le titre pourra être joué au moyen d’une vaste gamme de casques compatibles avec les protocoles Steam VR de Valve. Le système Valve Index, lancé courant 2019, semble par ailleurs très adapté à ce titre très attendu des gamers.