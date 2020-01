Vine revient et s’appelle désormais Byte

En dépit de son succès en 4 ans d’activité, Vine a disparu en 2017, ce qui a attristé un grand nombre d’utilisateurs.

Le nouveau service a été créé par le cofondateur de Vine, Dom Hoffman. À la différence de TikTok, l’application permet la création de vidéos de six secondes (contre 60 secondes pour l’autre service). En raison de cela, les filtres et outils d’édition ne sont pas viables.

very soon, we'll introduce a pilot version of our partner program which we will use to pay creators. byte celebrates creativity and community, and compensating creators is one important way we can support both. stay tuned for more info.

