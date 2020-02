Facebook lance discrètement une application qui ressemble à Pinterest

Le site The Information a rapporté qu’une équipe de développeurs de Facebook avait conçu une nouvelle application nommée Hobbi pour rivaliser avec Pinterest. Cette application vise à aider ses utilisateurs à «capturer et organiser [leur] processus créatif».

L’équipe NPE (New Product Experimentation) de Facebook a lancé discrètement l’application mobile Hobbi qui ressemble beaucoup à Pinterest, le réseau social qui permet de partager des photos de ses hobbies.

À en croire la description de l’application sur l’App Store, Hobbi a trois objectifs: documenter et organiser le processus créatif de l’utilisateur, examiner les progrès réalisés sur un projet ou une création au fil du temps, et partager ses réalisations avec ses amis et sa famille.

L’utilisateur peut épingler des photos sur des tableaux virtuels des photos (des albums) autour de ses différents centres d’intérêt. Comme le réseau social Pinterest, les centres d’intérêt de Hobbi vont de la cuisine à la pâtisserie, en passant par le bricolage, l’artisanat, le sport, les voyages et la décoration d’intérieur.

On notera qu’en 2019, Pinterest est redevenu le troisième réseau social aux États-Unis, devant Snapchat et derrière Instagram et Facebook, tous deux propriétés de Mark Zuckerberg, selon une étude publiée par eMarketer en janvier dernier.

Comme de nombreuses applications conçues par l’équipe NPE de Facebook, l’avenir de Hobbi dépendra uniquement de son succès commercial. Si elle ne trouve pas son public, elle disparaîtra.

À ce jour, Hobbi est uniquement proposé en téléchargement sur les appareils tournant sous iOS et dans certaines régions du monde. Si elle produit de bons résultats, les utilisateurs sous Android devraient ensuite y avoir accès, à moins qu’ils ne préfèrent rester sur Pinterest.