Services de cybersécurité gratuits pour les entreprises

L’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) lance un programme de cybersécurité visant à protéger les sociétés à risque alors que sévit la crise de la COVID-19.

En ces temps de pandémie, les pirates profitent des établissements les plus vulnérables, ce pourquoi l’ACEI a décidé de mettre son expertise et ses infrastructures à leur disposition pour contribuer à les protéger. Depuis le 2 avril, les hôpitaux, centres de santé et petites entreprises peuvent protéger leurs installations des cyberattaques en bénéficiant de six mois d’accès gratuit au pare-feu DNS de l’ACEI.

Tous les organismes à but non lucratif et les petites entreprises comptant moins de 100 employés peuvent protéger leurs activités en accédant gratuitement au pare-feu DNS de l’ACEI jusqu’au 30 septembre 2020.

L’autre bouclier canadien

De plus, l’ACEI offre un accès rapide à son nouveau service gratuit : le Bouclier canadien. Celui-ci permet à tous les travailleurs de la santé, des petites entreprises et des établissements d’enseignement de protéger leurs appareils personnels et leurs réseaux à domicile tout en travaillant et en apprenant à distance.

Pour obtenir l’accès gratuit au pare-feu DNS de l’ACEI, cliquez ici.