Supprimez vos anciennes publications Facebook gênantes en un seul clic

Facebook a récemment dévoilé son tout nouvel outil qui devrait faire le bonheur de plusieurs puisqu’il permet de supprimer plusieurs publications d’un seul coup.

Anciens statuts, publications, photos et vidéo peuvent maintenant être sélectionnés à la chaîne puis archivés ou encore définitivement supprimés de la vue de tous.

Facebook nous offrira bientôt plus de contrôle sur nos publications, peu importe la nature de celles-ci.

Facebook est officiellement devenu un réseau social ouvert à tous en 2006. Si on a joint la plateforme dans la même année, fort est à parier que beaucoup de publications sont associées à notre nom.

Le hic, c’est que plusieurs d’entre elles sont peut-être gênantes, voire même compromettantes pour un futur emploi. On ne savait pas nécessairement dans quoi on était en train de s’embarquer, 14 ans plus tôt.

Faciliter le processus

On a toujours eu la possibilité de supprimer des anciennes photos et statuts de notre profil, mais on devait le faire un à la fois. Ceux qui l’ont essayé peuvent confirmer que ça pouvait prendre des heures.

Heureusement, Facebook a élaboré un nouvel outil qui devrait bientôt voir le jour sur toutes les versions de la plateforme et qui permet de gérer absolument toutes nos publications à partir d’un seul module.

Plusieurs filtres seront proposés pour rendre l’outil le plus efficace possible, comme par mots-clés, qui incluent d’autres personnes, par date, etc. Ensuite, on peut procéder à une suppression de masse en une seule fois.

En fait, la suppression définitive n’est pas l’unique option. C’est aussi possible d’archiver le tout, donc de le rendre invisible pour tous nos contacts, sauf pour nous.

Si c’est trop honteux, on pourra prendre la décision de définitivement les supprimer. Les éléments sont alors placés dans une corbeille pour 30 jours au cas où l’on change d’idée, puis effacés après cette période.

Pour le moment, l’outil est en cours de déploiement sur l’application mobile Facebook Lite, donc malheureusement seulement disponible pour Android.

Par contre, Facebook dit dans son billet de blogue que la fonction sera éventuellement disponible sur ordinateur dans le futur, mais ne donne aucune indication sur la date éventuelle.

