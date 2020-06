Ce nouveau média social veut rivaliser TikTok en payant les utilisateurs

Une nouvelle application du nom de Zynn veut rivaliser avec le média social TikTok et jouer dans ses platebandes. Offrant des fonctions similaires, Zynn veut se démarquer en rémunérant ses utilisateurs.

Le média social chinois TikTok s’est rapidement imposé comme un des médias sociaux les plus populaires au monde en dépassant largement le milliard de téléchargements.

Principalement adopté par les jeunes, son succès fait des envieux. Il n’est donc pas surprenant de voir de nouveaux joueurs tenter de reproduire le concept et voler des utilisateurs à TikTok.

Le nouveau en liste est une application chinoise encore une fois du nom de Zynn.

Lancée aux États-Unis et au Canada en mai 2020, l’application a déjà convaincu 800 000 utilisateurs et s’est hissée au sommet du palmarès de l’App Store d’Apple et du Play Store de Google.

Zynn permet comme TikTok de faire de petits vidéos musicaux et de les partager.

20 dollars pour inviter des amis à utiliser Zynn

Le principe de Zynn est sensiblement le même que TikTok. On tourne de petites vidéos musicales de quelques secondes auxquels on ajoute des filtres et autres éléments visuels.

Comment convaincre des utilisateurs de TikTok à changer pour Zynn si on y fait sensiblement la même chose?

On les paye!

Afin de séduire des gens à devenir des utilisateurs de leur plateforme, Zynn rémunère les personnes qui recrutent de nouveaux prospects.

À mesure que l’on invite des amis et qu’ils deviennent des utilisateurs, on obtient des points. Le nombre de points augmente selon le niveau d’activité de nos amis sur la plateforme.

Ces points peuvent ensuite être échangés contre des cartes-cadeaux Amazon, Walmart ou contre un virement PayPal.

La rémunération qu’offre Zynn plafonne jusqu’à 20$.

Une stratégie agressive qui pourrait faire mouche, surtout auprès des jeunes.

Parents, ne soyez donc pas déboussolé si votre enfant vous dit : « Ppfff TikTok s’est pu hot, c’est Zynn astheure qui est cool ».

