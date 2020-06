Twitter lance les tweets vocaux, voyez comment en faire sur son téléphone

La Twittosphère prend une nouvelle dimension, alors que le réseau social Twitter annonce la possibilité de partager des tweets vocaux.

L’idée derrière cette possibilité est de rendre le média social plus humain, alors que les utilisateurs peuvent ainsi partager plus facilement leurs idées.

Twitter a annoncé le tout évidemment via un tweet.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020