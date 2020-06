Trouvez la station d’essence la plus près et la plus abordable

Gas Buddy est une application permettant de trouver la station-service la plus près ou celle qui offre le meilleur tarif pour l’essence.

Comme on retrouve des données pour le Canada et les États-Unis, vous pouvez vous en servir pour économiser au quotidien ou pendant les vacances, pour trouver en quelques secondes la station la plus près ou celle affichant les prix les plus abordables.

En plus de pouvoir être utilisé via sa plateforme Web, l’outil est disponible gratuitement en version mobile pour les appareils Apple et Android.

Gas Buddy permet de repérer les stations-service sur une carte et obtenir de l’information sur les prix à la pompe.

L’application mobile se base sur les données GPS de votre appareil pour fournir les résultats tandis que sur le Web, le repérage s’effectue avec un code postal.

C’est la communauté d’utilisateur de l’outil qui permet de maintenir une liste de prix à jour. Lorsque vous vous rendez à une station-service, il est possible d’ajuster le tarif inscrit à la base de données Gas Buddy pour que les autres utilisateurs bénéficient des données à jour.

Aussi, sur le site Web de Gas Buddy, on y retrouve une calculatrice permettant de déterminer les frais reliés à la consommation d’essence pour un parcours.

Indiquez votre point de départ, votre destination et le type de véhicule utilisé pour obtenir une approximation des frais.

L’outil permet également de déterminer les lieux les plus avantageux pour faire le plein lors de ce déplacement.

Tout pour ne pas être pris au dépourvu et pour économiser!

NOM: Gas Budy

PRIX: Gratuit

LANGUE: Anglais seulement

COMPATIBILITÉ: iOS 9.0 ou + récent et Android

Plus d’infos sur la plateforme Web de Gas Budy

Plus d’infos sur l’application Gas Buddy pour iOS

Plus d’infos sur l’application Gas Buddy pour Android

